Gobierno reporta millonaria pérdida para narcotráfico tras operativo en Sinaloa

En municipios de la entidad, fueron inhabilitadas 5 áreas de concentración de químicos y material diverso para la elaboración de drogas sintéticas

Otras acciones de seguridad reportadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se efectuaron en Chihuahua, Coahuila y Sonora. SUN / NTX / ARCHIVO

El día 4 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hizo públicos los resultados de las acciones realizadas como parte de la "Operación Frontera Norte" que persigue reforzar la seguridad en la región, combatiendo el tráfico de drogas, de personas y de armas mediante acciones estratégicas.

Desde el inicio de la Operación, el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 901 personas y el aseguramiento de:

  • 5 mil 357 armas de fuego
  • 937 mil 381 cartuchos de diversos calibres
  • 25 mil 437 cargadores
  • 67 mil 388.5 kg de droga (entre ellos 386.90 kg de fentanilo)
  • 4 mil 657 vehículos
  • 840 inmuebles

Las acciones de esta estrategia son realizadas por las autoridades y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

Entre los aseguramientos y detenciones realizadas en las últimas acciones destacan los siguientes:

Chihuahua

Ciudad Juárez. Se detuvo a una persona y se aseguraron:

  • 8 armas de fuego
  • 11 cargadores
  • 404 cartuchos
  • Un silenciador 
  • Un vehículo

Coahuila

Múzquiz. Se detuvo a 5 personas y se aseguró:

  • Un arma larga
  • Cerca de 2 kilos de metanfetamina
  • Dosis de marihuana
  • 2 básculas grameras 
  • Un inmueble

Sinaloa

Culiacán y Cosalá. Se localizaron e inhabilitaron 5 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas y se aseguraron:

  • Mil 425 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina
  • 2 condensadores 
  • 3 quemadores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 29 millones de pesos.

Navolato. Se detuvo a una persona y se aseguraron:

  • 30 envoltorios con metanfetamina
  • 50 envoltorios con marihuana 
  • Dinero en efectivo

Sonora

Agua Prieta. Se detuvo a una persona y se aseguraron:

  • 5 mil cartuchos 
  • Un vehículo

