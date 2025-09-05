El día 4 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hizo públicos los resultados de las acciones realizadas como parte de la "Operación Frontera Norte" que persigue reforzar la seguridad en la región, combatiendo el tráfico de drogas, de personas y de armas mediante acciones estratégicas.Desde el inicio de la Operación, el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 901 personas y el aseguramiento de:Las acciones de esta estrategia son realizadas por las autoridades y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.Entre los aseguramientos y detenciones realizadas en las últimas acciones destacan los siguientes:Ciudad Juárez. Se detuvo a una persona y se aseguraron:Múzquiz. Se detuvo a 5 personas y se aseguró:Culiacán y Cosalá. Se localizaron e inhabilitaron 5 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas y se aseguraron:La afectación económica a la delincuencia organizada es de 29 millones de pesos.Navolato. Se detuvo a una persona y se aseguraron:Agua Prieta. Se detuvo a una persona y se aseguraron:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF