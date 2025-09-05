El día 4 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hizo públicos los resultados de las acciones realizadas como parte de la " Operación Frontera Norte " que persigue reforzar la seguridad en la región, combatiendo el tráfico de drogas, de personas y de armas mediante acciones estratégicas.

Desde el inicio de la Operación, el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 901 personas y el aseguramiento de:

5 mil 357 armas de fuego

937 mil 381 cartuchos de diversos calibres

25 mil 437 cargadores

67 mil 388.5 kg de droga (entre ellos 386.90 kg de fentanilo)

4 mil 657 vehículos

840 inmuebles

Las acciones de esta estrategia son realizadas por las autoridades y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

Entre los aseguramientos y detenciones realizadas en las últimas acciones destacan los siguientes:

Chihuahua

Ciudad Juárez . Se detuvo a una persona y se aseguraron:

8 armas de fuego

11 cargadores

404 cartuchos

Un silenciador

Un vehículo

Coahuila

Múzquiz . Se detuvo a 5 personas y se aseguró:

Un arma larga

Cerca de 2 kilos de metanfetamina

Dosis de marihuana

2 básculas grameras

Un inmueble

Sinaloa

Culiacán y Cosalá . Se localizaron e inhabilitaron 5 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas y se aseguraron:

Mil 425 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina

2 condensadores

3 quemadores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 29 millones de pesos .

Navolato . Se detuvo a una persona y se aseguraron:

30 envoltorios con metanfetamina

50 envoltorios con marihuana

Dinero en efectivo

Sonora

Agua Prieta . Se detuvo a una persona y se aseguraron:

5 mil cartuchos

Un vehículo

