Tras balacera bebé resulta herido en Culiacán

La balacera en Sinaloa también deja como saldo a un hombre muerto; aquí los detalles

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Tras la balacera, fue encontrado el cuerpo de un hombre con varios disparos de armas de fuego. ESPECIAL / CANVA

Una nueva balacera registrada en la capital de Sinaloa, Culiacán, provocó que un bebé resultara herido, además de un hombre que sí perdió la vida.

Un niño de un año y tres meses de edad resultó herido por esquirlas de bala en el brazo, cuando se encontraba con su mamá, muy cerca del Hospital Regional número uno, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se registró una balacera que dejó un hombre muerto.

Las autoridades de la Secretaria de Salud del Estado solo dio a conocer que el menor es atendido por la lesión, sin que esté en riesgo su salud, por lo que compete a las autoridades judiciales investigar los hechos donde resultó herido.

Tras la balacera, fue encontrado el cuerpo de un hombre con varios disparos de armas de fuego, frente a la entrada de un colegio privado, ubicado sobre la calle Río Humaya, a unos cuatro metros de las oficinas del Seguro Social.

