Una nueva balacera registrada en la capital de Sinaloa, Culiacán, provocó que un bebé resultara herido, además de un hombre que sí perdió la vida.

Un niño de un año y tres meses de edad resultó herido por esquirlas de bala en el brazo, cuando se encontraba con su mamá , muy cerca del Hospital Regional número uno, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se registró una balacera que dejó un hombre muerto .

Las autoridades de la Secretaria de Salud del Estado solo dio a conocer que el menor es atendido por la lesión, sin que esté en riesgo su salud , por lo que compete a las autoridades judiciales investigar los hechos donde resultó herido.

Tras la balacera, fue encontrado el cuerpo de un hombre con varios disparos de armas de fuego, frente a la entrada de un colegio privado, ubicado sobre la calle Río Humaya, a unos cuatro metros de las oficinas del Seguro Social.

