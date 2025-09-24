La Presidenta Claudia Sheinbaum condenó las redadas que se han realizado desde que comenzó la administración de Donald Trump, reiteró que no se debe criminalizar a los migrantes mexicanos que van a trabajar y con ello ayudan tanto a la economía estadunidense.

En ese sentido, Sheinbaum declaró que una de las decisiones más difíciles a un año de gobierno han sido las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas con los aranceles principalmente.

Destacó que México ha reforzado sus estrategias consulares para apoyar a los migrantes que sean afectados por estas medidas.

Indicó que los consulados mexicanos no pueden promover juicios por violación a derechos humanos, pero sí pueden prestar asistencia jurídica a los connacionales para que lleven a cabo sus propios juicios.

Señaló que incluso algunas empresas y productores agrícolas se han inconformado con las redadas anti inmigrantes, porque esto les ha afectado en sus contrataciones por el temor que hay a ser detenidos.

Te puede interesar: Este es el estatus de los mexicanos que viajan en la Flotilla rumbo a Gaza

"Por supuesto que duele y estamos con nuestros paisanos allá y por eso también hay un reconocimiento desde aquí de lo que hacen ellos. Porque cuando hay discriminación, tiene que haber también un reconocimiento de su trabajo y de que no hay razón para la discriminación, todo lo contrario. Las y los mexicanos son héroes y heroínas, porque dejan su comunidad, se arriesgan a todo para poder trabajar allá, ayudar a sus familias y apoyar a la economía de los Estados Unidos", aseguró.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV