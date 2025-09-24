Viajar a Estados Unidos, ya sea para visitar a un familiar, cerrar un negocio o simplemente ir de paseo, implica portar documentos obligatorios como la visa americana.

Antes de solicitarla ante una Embajada o Consulado, es importante revisar el tipo de visa que necesitas. Y es que, cuando hagas tu entrevista, un oficial consular revisará que el documento sea compatible con los motivos del viaje.

¿Para qué sirve la visa B-1 y B-2?

En México, las personas que desean viajar a Estados Unidos tienen que solicitar una visa americana, ya sea no inmigrante para una estancia temporal o inmigrante para la residencia permanente.

Estas son las diferencias entre las visas B-1 y B-2, ambas expedidas para estancias cortas pero con motivos de viaje que debes tener presentes:

Visa americana B-1

Consultas con socios comerciales.

Asistir a una convención o conferencia científica, educativa, profesional o empresarial.

Viajar a liquidar una herencia.

Negociar un contrato.

Visa americana B-2

Turismo.

Vacaciones.

Visita a amigos o familiares.

Tratamientos médicos.

Participación en eventos sociales organizados por organizaciones fraternales, sociales o de servicio.

Participación de aficionados en eventos o concursos musicales, deportivos o similares.

Inscripción en un curso de estudio recreativo corto. No es para obtener créditos para un título (por ejemplo, una clase de cocina de 2 días durante las vacaciones).

Los viajes con motivos de estudio, empleo, actuaciones pagadas, llegada como miembro de la tripulación de un barco o aeronave, para laborar como periodista extranjero (en radio, cine, medios impresos, etcétera) y otras actividades que requieran residencias permanentes, no entran dentro de la categoría de la visa americana B-1 y B-2.

MV