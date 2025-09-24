Trump cuelga una foto que no es de Joe Biden en la Casa Blanca, ¿qué era?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al colocar la imagen de un autopen, una máquina utilizada para firmar documentos de manera automática, en lugar del retrato oficial de Joe Biden, dentro de la galería presidencial, lo que generó polémica y burlas en redes sociales.

Donald Trump acusa a Joe Biden de haber abusado de esta máquina que sirve para firmar de forma automatizada indultos y otros documentos.

El republicano y sus aliados en el Congreso aseguran que el "autopen" formaba parte de un plan para ocultar el deterioro cognitivo del demócrata.

El "Paseo de la Fama" de la Casa Blanca

La foto, en blanco y negro, muestra un "autopen" y la firma de Biden en un papel, en lugar del retrato de Biden, en un nuevo "Paseo de la Fama", ubicado en la columnata que bordea el Jardín de Rosas de la Casa Blanca.

"El Paseo de la Fama Presidencial ha llegado a la columnata del Ala Oeste. Esperen a verlo…", publicó en X la asesora de comunicaciones de Trump, Margo Martin, junto con un video de la nueva exposición.

La cámara recorre una hilera de retratos en blanco y negro, enmarcados en oro, colgados a lo largo de la columnata, hasta llegar finalmente a la imagen del autopen representando a Biden.

La Casa Blanca publicó por separado una foto del propio Trump -cuyos retratos como 45 y 47 presidente de Estados Unidos se encuentran a ambos lados del de Biden- observando la nueva incorporación.

El retrato del autopen de Biden será visible para los invitados que asistan más tarde el miércoles a una cena en el Jardín de Rosas, que Trump ha pavimentado como parte de una serie de renovaciones de la Casa Blanca.

El mandatario de 79 años ataca de forma reiterada a su ahora predecesor de 82 años, tratando de culparlo de una serie de males, entre ellos la inflación y las guerras en Ucrania y Gaza.

Aficionado a la grandilocuencia, Trump ha emprendido varios cambios de decoración importantes en la Casa Blanca, que tiene más de 200 años de antigüedad.

El republicano ha cambiado el aspecto del Despacho Oval con ornamentos dorados, instalado enormes astas de bandera y ahora está construyendo un salón de baile gigante, en principio costeado de su bolsillo.

También ha movido un cuadro del demócrata Barack Obama de su lugar original y, rompiendo con la tradición, ha colgado varios retratos de sí mismo en la Casa Blanca.

Trump también ha mostrado un sentido del humor peculiar: a la entrada del Despacho Oval hay una reproducción de una portada de un diario que muestra el retrato que le tomó la policía de Atlanta (Georgia) en 2023.

