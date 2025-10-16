El alcalde del municipio de Elota, Richard Millán Vázquez, abanderado por Movimiento Ciudadano, fue víctima de un atentado a balazos cuando viajaba en su camioneta blindada, sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, del cual resultó ileso.

Los datos que se tienen sobre este hecho, es que el primer edil retornaba al municipio de Elota, luego de haber mantenido una reunión con el secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Melendrez, en la capital del estado.

Sobre el hecho, solo se conoce que el alcalde, viajaba acompañado de funcionarios municipales, en una unidad blindada, por lo que a la altura del kilómetro 140, de la carretera Culiacán-Mazatlán, fueron blanco de disparos de armas de fuego, pero lograron huir, sin que nadie resultara lesionado.

El martes pasado, Millán Vázquez divulgó que realizó una serie de visitas a varias comunidades rurales, para acompañar a funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado para distribuir en forma gratuita semillas para siembras de frijol y garbanzo en la zona temporalera.

