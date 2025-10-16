Marchas CDMX: HOY, 16 de octubre, estas son las afectaciones viales

El día de hoy, 16 de octubre, en algunos puntos de la Ciudad de México (CDMX), se llevarán a cabo marchas que provocarán afectaciones viales, por lo cual se recomienda a las y los conductores que tenga precaución al inicio de su jornada diaria.

Marchas en CDMX hoy, 16 de octubre

De acuerdo a La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estas son las marchas, concentraciones y rodadas programadas para este jueves 16 de octubre de 2025:

Unión General de Trabajadores de México (UGTM)

Hora: 10:00

Lugar: Congreso de la Ciudad de México en Donceles Esq. Allende s/n, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Rumbo a: Zócalo de la Ciudad de México, frente a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México.

Motivo: Exigen un presupuesto justo y responsable, por estabilidad laboral.

Ecuatorinxs en México

Hora: 12:00

Lugar: Palacio de Bellas Artes.

Rumbo a: Zócalo de la Ciudad de México.

Motivo: Llevarán a cabo una marcha de solidaridad con el Paro Nacional que se lleva a cabo en Ecuador, en resistencia a las medidas del Fondo Monetario Internacional.

Asamblea de trabajadores afectados por los créditos hipotecarios del ISSSTE-FOVISSSTE

Hora: 09:00

Lugar: Benemérita Escuela Nacional de Maestros (Calz. México Tacuba No. 75, Col. Un Hogar para Nosotros, Alc. Miguel Hidalgo).

Aforo: 60

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (SITUNAM)

Hora: 10:00

Lugar: Torre de Rectoría de la UNAM (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán).

Observaciones: No se descarta el bloqueo de vialidades sobre Av. Insurgentes Sur a la altura de Rectoría.

Aforo: 2 mil 500

Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 10:00 y 12:00

Lugar 1: Congreso de la Ciudad de México (Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc).

Lugar 2: Parque "Francisco Primo de Verdad y Ramos" (Rinconada 4:20).

Aforo: 60 y 100

Núcleo de Solicitantes de Vivienda Ciudad de México

Hora: 10:30

Lugar: Secretaría de Vivienda (Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco).

Observaciones: No se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales.

Aforo: 80

Juventud Revolucionaria de la Facultad de Ingeniería de la UNAM

Hora: 11:00

Lugar: Facultad de Ingeniería de la UNAM (Circuito Escolar s/n, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán).

Observaciones: No se descarta que realicen el bloqueo de vialidades sobre Av. Insurgentes Sur a la altura de Rectoría.

Aforo: 120

Familiares y Amigos de Fotoperiodistas Fallecidos

Hora: 11:00

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc).

Aforo: 50

Secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE

Hora: 13:00

Lugar: Secretaría de Educación Pública (Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez).

Observaciones: Se prevé el arribo de autobuses y se alerta por la posibilidad de bloqueo de vialidades como medida de protesta.

Aforo: 300

Campamento Mar Blanco 102

Hora: 16:00

Lugar: Mar Blanco No. 102, Col. Popotla, Alc. Miguel Hidalgo.

Observaciones: Al término de la rueda de prensa, se plantarán en la Plaza del Árbol de la Noche Triste (Calzada México Tacuba No. 453).

Aforo: 50

Rodada motociclista

Locos por las Motos Ciudad de México

Hora: 21:00

Ruta: Inicia en Parque "Iztapasauria" (Iztapalapa) a Monumento "Cabeza de Juárez" (Iztapalapa) a Gasolinera PEMEX (Cuauhtémoc). Destino por definir.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto.

Aforo: 120

Rodadas ciclistas y en patines

Al Centro Histórico de la CDMX: 18:00 hrs. (Álvaro Obregón → Centro Histórico). Aforo: 30.

Urbana Nocturna "Rueda GAM": 19:30 hrs. (Gustavo A. Madero → Bosque de Chapultepec). Aforo: 20.

Rodada de Terror "Pedal y Taco": 19:50 hrs. (Iztapalapa → Gustavo A. Madero). Aforo: 100.

A la Casa del Terror "Rodadores de Papantla": 20:00 hrs. (Monumento a la Revolución → Gustavo A. Madero). Aforo: 20.

Fesona al Kiosko Morisco y a las Fresas de Santa María la Ribera: 20:30 hrs. (Benito Juárez → Cuauhtémoc). Aforo: 20.

Rodada en patines: al Parque de las Rosas "Amazonas Rollers"

Hora: 20:30

Ruta: Dr. Mora, Col. Centro (Cuauhtémoc) → Parque de las Rosas, Eje 5 Sur (Iztacalco).

Aforo: 20

AS