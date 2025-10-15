En el municipio de Mazatlán se reportó la desaparición de dos mujeres, en sitios y circunstancias distintas. Una de las víctimas es la activista de búsqueda de personas, María de los Ángeles Valenzuela, la cual presuntamente fue privada de su libertad por personas armadas en la colonia Salvador Allende.

Su desaparición motivo que el colectivo "Corazones Unidos por una Misma Causa, A.C" emitiera una ficha de localización de la activista cuyo padre, Manuel Valenzuela, despareció el mes de noviembre del 2024 sin que se tengan datos de su posible paradero.

La familia de la rastreadora y diversos colectivos de búsqueda de la ciudad de Mazatlán, a través de las redes sociales, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero por considerar que la acción de privarla de su libertad implica un mensaje de intimidación para las activistas.

Según los datos que se aportaron, María de los Ángeles, luego de ir a realizar unas compras a una tienda cercana fue interceptada por hombres armados que viajaban en un vehículo color blanco, los cuales se la llevaron por la fuerza.

En un segundo caso, el pasado lunes 13 de octubre, en el ejido el Venadillo, del municipio de Mazatlán, desapareció Claudia Guadalupe López Espinoza, de 41 años, con una estatura de un metro 65 centímetros, complexión robusta, cabello largo ondulado, color café obscuro, cejas delgadas.

La última vez que fue vista la mujer, vestía blusa de color tinta, pantalón color azul y sandalias de color azul, por lo que se solicita la colaboración de la sociedad para localizarla.

ESPECIAL.

SV