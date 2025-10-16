Fonden: qué era, cómo operaba y por qué desapareció

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha sido tendencia en los últimos días debido a los daños causados por las intensas lluvias en regiones del centro y este de México. El tema ha sido muy comentado, ya que muchas personas reclaman que de seguir activo, habría un mayor apoyo para los afectados.

Qué era el Fonden y cómo operaba

Fue el Fonden un instrumento financiero del Gobierno de México creado en 1996 para atender los efectos provocados por desastres naturales que superaran la capacidad de respuesta de los estados o dependencias federales, según explicaba la Secretaría de Gobernación en un documento publicado en su portal web en 2016. Su función principal era apoyar en la atención y reconstrucción de daños a la infraestructura pública y vivienda de familias de bajos recursos afectadas por fenómenos naturales.

Este mecanismo formaba parte del Sistema Nacional de Protección Civil y operaba bajo reglas específicas que "garantizaban la corresponsabilidad y transparencia entre los tres niveles de gobierno". Su propósito era "complementar los recursos locales cuando la magnitud del desastre hacía imposible una respuesta inmediata con fondos estatales o municipales".

Algunos de los fenómenos en los que apoyaba el Fonden estaban los geológicos, como sismos, erupciones volcánicas, aludes, maremotos y deslaves; los hidrometeorológicos, como huracanes, lluvias torrenciales, sequías, inundaciones o tornados; y otros como los incendios forestales. Una vez declarado el desastre, el Fonden destinaba recursos para reconstruir viviendas, caminos, hospitales, escuelas y otros servicios públicos esenciales.

El objetivo del Fonden era claro: atender los desastres naturales cuya magnitud superara la capacidad financiera de las entidades afectadas. En su momento, fue considerado una herramienta importante para garantizar una respuesta rápida ante emergencias y evitar que las comunidades damnificadas quedaran sin apoyo del Gobierno.

¿Por qué desapareció el Fonden?

En el año 2021, el Congreso de la Unión aprobó la eliminación del Fonden junto con otros 108 fideicomisos públicos, en medio de la política de austeridad implementada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder en 2018. El argumento oficial fue que el fondo presentaba opacidad, duplicidad de funciones y presuntos malos manejos.

Desde que quedó extinto el Fonden, los recursos destinados a la atención de desastres naturales dependen directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que los autoriza caso por caso tras las evaluaciones de daños realizadas por Protección Civil.

