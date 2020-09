"Si tiene pruebas que las presente", reta Calderón a AMLO

El ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa afirmó que si el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pruebas en su contra, que las presente sin necesidad de consulta para enjuiciarlo.

A través de su cuenta de Twitter, el ex presidente señaló que si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga y que debe dejar de hostigarlo y respetar sus derechos como cualquier ciudadano.

Esta mañana López Obrador informó que enviaría hoy al Senado de la República una solicitud para llevar a cabo una consulta ciudadana en la cual se le pregunte a la población sobre la posibilidad de enjuiciar a los últimos cinco ex presidentes de México.

Petición de @lopezobrador_ de consulta de juicio a ex Presidentes, es violatoria de garantías elementales: Presunción de Inocencia, Debido Proceso Legal, Justicia por Tribunal Independiente, Investigación exclusiva del Ministerio Público, Protección de Vida, Honra y Dignidad. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 15, 2020

Ante ello, Calderón Hinojosa indicó que dicha petición es violatoria de garantías elementales, en lo referente a la presunción de inocencia, debido proceso legal, justicia por tribunal independiente, investigación exclusiva del Ministerio Público, protección de vida, honra y dignidad.

Agregó que constituye un acto corruptor de la Justicia, pues ejerce una presión abrumadora e indebida sobre fiscales y juzgadores, a través de la manipulación de la opinión pública, con la utilización de recursos públicos.

Incluso, señaló que es una "clara muestra de persecución política y de abuso de poder" y advirtió que está confundiendo la "República con un Circo Romano".

"En lugar de acudir con pruebas a la fiscalía, pregunta a la multitud si se condena o perdona a inocentes, mostrando un dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo. Un retroceso de miles de años en materia de justicia", escribió en la red social.

La propuesta enviada al Senado incluye enjuiciar a los últimos cinco expresidente de México: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones.

GC