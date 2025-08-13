Miércoles, 13 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Sheinbaum reacciona a alerta de viaje de EU por inseguridad en México

La Presidenta indicó que México es el principal destino turístico de los estadounidenses y más de un millón residen en el país

Por: EFE

" La gente sigue viniendo, pues, como México no hay dos”, dijo la Mandataria. SUN/B. Fregoso ESPECIAL

En su conferencia matutina de este miércoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a la nueva alerta de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos, que pidió a sus nativos no viajar o reconsiderar la visita a 30 de los 32 estados mexicanos.

En este escenario, la Mandataria mexicana descartó que en la mayoría del país exista algún grado de riesgo por inseguridad.

“Eso es porque ellos (autoridades estadounidenses) hacen esto (alertar) desde hace mucho tiempo. Ahora le usan esta palabra, pues porque así nombraron a los cárteles. Pero fíjense, el principal destino turístico de los estadounidenses es México”, expresó.

Te puede interesar: Sheinbaum habla de Olinia: precio, características y cuándo se tendrán los primeros vehículos

La reacción de la gobernante mexicana ocurre luego de que el martes el Departamento de Estado estadounidense emitiera una alerta en la que pide a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas debido a los altos niveles de violencia y delincuencia.

Además, pide reconsiderar su visita, por estas mismas razones a los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

La alerta incluye a otros 16 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, donde piden tener mayor precaución al viajar.

Mira esto: ¿Cuáles son los dos únicos lugares seguros en México, según EU?

Al respecto, Sheinbaum presumió que en México viven 1 millón de estadounidenses a quienes “les gusta más vivir aquí”, especialmente en el sureste, en la península de Baja California, el Pacífico y la Ciudad de México.

“Lo que digo es que la gente sigue viniendo a México (...) La gente sigue viniendo, pues, como México no hay dos”, enfatizó.

Las alertas, que varían en nivel de riesgo, incluyen advertencias por delitos como secuestros, homicidios, robos y extorsiones, especialmente en regiones donde operan organizaciones criminales.

El Gobierno estadounidense recomienda a sus ciudadanos extremar precauciones, evitar ciertas áreas y mantenerse informados mediante fuentes oficiales antes y durante su viaje a México.

Lee también: "Operación Frontera Norte" consigue aseguramiento millonario en Sinaloa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones