Diversas dependencias de Seguridad del Gobierno de México en sus instituciones municipales y nacionales realizaron cuatro acciones en tres distintos estados como parte de la "Operación Frontera Norte". Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Tijuana, se aseguraron 4.7 kilos de marihuana.

Sinaloa

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas, se aseguraron 18 mil 010 litros y mil 430 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, 11 reactores de síntesis orgánica, 14 condensadores y 26 cilindros de gas L.P. La afectación económica de estos aseguramientos se estima en 398 millones de pesos.

El pasado lunes, en una acción del mismo operativo, se localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas, se aseguraron 3 mil 550 litros y 25 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica y un condensador. Todo ello con un valor estimado de 73 millones de pesos.

En otra acción dentro del mismo municipio, se aseguraron 11 armas, un fusil Barrett, 12 cargadores, 500 cartuchos, tres granadas, dos lanzagranadas, 412 pastillas de fentanilo, cinco vehículos y un inmueble.

Sonora

En San Luis Río Colorado, se detuvo a una persona, se aseguró un tractocamión que transportaba 838 kilos y 740 litros de metanfetamina en bidones de refresco.

Actualización de resultados

Con estas cuatro acciones, los resultados de la "Operación Frontera Norte" son los siguientes:

Detención de 6 mil 265 personas

Aseguramiento de 4,950 armas de fuego

Decomiso de 58,975.3 kg de droga

Aseguramiento de 4 mil 372 vehículos

Aseguramiento de 777 inmuebles

Te puede interesar: Decomisan material millonario en Sinaloa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

