Miércoles, 13 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

"Operación Frontera Norte" consigue aseguramiento millonario en Sinaloa

Estos son los resultados del operativo de seguridad fronteriza por acciones realizadas por el día de ayer

Por: El Informador

Dos acciones realizadas en Sinaloa, una más en Sonora y una última en Baja California son las principales situacines que atendió la

Dos acciones realizadas en Sinaloa, una más en Sonora y una última en Baja California son las principales situacines que atendió la "Operación Frontera Norte" el día de ayer. NTX / ARCHIVO

Diversas dependencias de Seguridad del Gobierno de México en sus instituciones municipales y nacionales realizaron cuatro acciones en tres distintos estados como parte de la "Operación Frontera Norte". Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Tijuana, se aseguraron 4.7 kilos de marihuana.

Sinaloa

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas, se aseguraron 18 mil 010 litros y mil 430 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, 11 reactores de síntesis orgánica, 14 condensadores y 26 cilindros de gas L.P. La afectación económica de estos aseguramientos se estima en 398 millones de pesos.

El pasado lunes, en una acción del mismo operativo, se localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas, se aseguraron 3 mil 550 litros y 25 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica y un condensador. Todo ello con un valor estimado de 73 millones de pesos.

Lee: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

En otra acción dentro del mismo municipio, se aseguraron 11 armas, un fusil Barrett, 12 cargadores, 500 cartuchos, tres granadas, dos lanzagranadas, 412 pastillas de fentanilo, cinco vehículos y un inmueble.

Sonora

En San Luis Río Colorado, se detuvo a una persona, se aseguró un tractocamión que transportaba 838 kilos y 740 litros de metanfetamina en bidones de refresco.

Actualización de resultados

Con estas cuatro acciones, los resultados de la "Operación Frontera Norte" son los siguientes:

  • Detención de 6 mil 265 personas
  • Aseguramiento de 4,950 armas de fuego
  • Decomiso de 58,975.3 kg de droga
  • Aseguramiento de 4 mil 372 vehículos
  • Aseguramiento de 777 inmuebles

Te puede interesar: Decomisan material millonario en Sinaloa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB 
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones