Harfuch da explicación por dron que vuela sobre Valle de Bravo, ¿es de EU?

Este miércoles 13 de agosto, después de que se dio a conocer que una aeronave militar de Estados Unidos estaba sobrevolando Valle de Bravo, el titular de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que se trataba de un dron y que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno de México.

"No es un avión militar, no es un dron militar, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano, vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país", dijo en conferencia de prensa Omar García Harfuch.

"En este caso está volando en la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México", señaló, y claro que "es a petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera", aseveró el funcionario.

Sheinbaum negó vuelos de drones ayer en "La Mañanera"

Ayer, durante "La Mañanera del pueblo", la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que drones de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) sobrevuelen en territorio mexicano en acciones contra los cárteles de la droga, como aseguró el conductor en Fox News Jesse Watters.

"En este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición a México para algún apoyo", dijo la Mandataria federal en Palacio Nacional.

Comentó que hay marcos de colaboración entre ambos países. "No es algo nuevo, pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular, de algún caso. Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos, primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás, jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. Es un país libre, soberano, independiente".

