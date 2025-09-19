Viernes, 19 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Termina audiencia de Hernán "N", supuesto líder de La Barredora

Por: El Informador

Desde febrero, enfrentaba una orden de aprehensión en su contra. ESPECIAL

Desde febrero, enfrentaba una orden de aprehensión en su contra. ESPECIAL

Este jueves, alrededor de las ocho de la noche concluyó la audiencia del exsecretario de Seguridad de Tabasco, presunto líder del grupo criminal La Barredora -vinculado al Cartel Nueva Generación (CNG)-, Hernán "N". alias “El Comandante H” o “El Abuelo”, esto en medio de un ambiente de expectativa por parte de la opinión pública. 

La diligencia, que se desarrolló durante varias horas, abordó temas clave relacionados con su gestión y presuntas irregularidades administrativas. 

¿Quién es Hernán “N”?

Hernán “N”, quien fungió como secretario de Seguridad en el estado de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández (2019-2021), está vinculado a un contexto político de alto perfil. López Hernández, entonces gobernador de la entidad, posteriormente ocupó la Secretaría de Gobernación bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y hoy es senador por el partido oficialista Morena.

Desde febrero, enfrentaba una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. A esto se sumó una ficha roja emitida por Interpol, cuya existencia fue confirmada por autoridades mexicanas en julio. 

En breve más información…

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones