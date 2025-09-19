Este jueves, alrededor de las ocho de la noche concluyó la audiencia del exsecretario de Seguridad de Tabasco, presunto líder del grupo criminal La Barredora -vinculado al Cartel Nueva Generación (CNG)-, Hernán "N". alias “El Comandante H” o “El Abuelo”, esto en medio de un ambiente de expectativa por parte de la opinión pública.

La diligencia, que se desarrolló durante varias horas, abordó temas clave relacionados con su gestión y presuntas irregularidades administrativas.

¿Quién es Hernán “N”?

Hernán “N”, quien fungió como secretario de Seguridad en el estado de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández (2019-2021), está vinculado a un contexto político de alto perfil. López Hernández, entonces gobernador de la entidad, posteriormente ocupó la Secretaría de Gobernación bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y hoy es senador por el partido oficialista Morena.

Desde febrero, enfrentaba una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. A esto se sumó una ficha roja emitida por Interpol, cuya existencia fue confirmada por autoridades mexicanas en julio.

En breve más información…

EE