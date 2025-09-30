El programa Pensión para el Bienestar de las Mujeres de 60 a 64 años comenzará la entrega de tarjetas del banco para sus nuevas usuarias, aunque existen dudas sobre si hay algo sobre el calendario oficial de citas y lo que pasaría en caso de que no puedan recogerse en la fecha que corresponde.

El Gobierno de México informó que ya existe un calendario definido para la distribución del plástico; este iniciará en los primeros días de octubre y se extenderá hasta inicios de noviembre.

Este programa de la Secretaría del Bienestar busca dar seguridad social a las mujeres en edad cercana a la jubilación, y garantizar que tengan acceso a un ingreso fijo para su bienestar, aunque todavía no puedan formar parte del programa de la Pensión Bienestar que entrega pagos para personas de 65 años en adelante.

¿Hay un calendario de entrega de las tarjetas de la Pensión Bienestar para mujeres? Cuándo inician

Según se dio a conocer, no se divulgará un calendario oficial, aunque la entrega de los plásticos comenzará el 7 de octubre y se prolongará hasta el 7 de noviembre de 2025.

Cada estado contará con sedes específicas en las que las beneficiarias podrán recoger su tarjeta, por lo que se recomienda consultar los puntos de entrega en los módulos de la Secretaría del Bienestar.

¿Qué pasa si no se puede acudir por la tarjeta de la Pensión Bienestar para mujeres en la fecha que toca?

En caso de que no se pueda asistir por la tarjeta del Bienestar en la fecha programada, las beneficiarias deben comunicarse directamente con la Secretaría del Bienestar o acudir al módulo más cercano para solicitar una reprogramación. Es importante no dejar pasar el plazo, ya que la tarjeta es indispensable para recibir los depósitos.

¿Qué requisitos deben cumplir las mujeres para recibir la tarjeta?

El programa está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años. Para tramitar la tarjeta es indispensable presentar:

Acta de nacimiento

CURP actualizada

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Dos fotografías tamaño infantil

Quienes ya completaron su registro y fueron aceptadas recibirán la tarjeta de manera automática en los módulos correspondientes.

¿Cuál es el monto que recibirán las beneficiarias de la Pensión Bienestar para mujeres?

La Pensión para el Bienestar de las Mujeres de 60 a 64 años entrega un apoyo bimestral de 3 mil pesos, el cual se depositará directamente en la tarjeta entregada por el Banco del Bienestar. Este recurso tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las mujeres previo a su ingreso a la pensión universal de adultos mayores.

*Con información de SUN

OF