Sheinbaum acusa a Salinas Pliego de querer "jugar el papel de víctima"

Luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego, en una entrevista en Fox News, advirtió que México está enfrentando una crisis de violencia sin precedentes a causa de los cárteles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que él quiere "jugar al papel de la víctima" y busca es politizar su deuda acudiendo a Estados Unidos.

"La verdad quiere jugar al papel de la víctima, cuando no tiene nada que ver con eso. Y además, ¿cómo ir a Estados Unidos? si tiene una televisora aquí que habla todos los días en contra del gobierno", detalló Sheinbaum.

Y agregó la Mandataria: "Él quiere politizar su deuda. Las deudas no se politizan, se pagan. Así de sencillo".

Señaló que si él quisiera pagar ahora, y cuya deuda asciende a 48 mil millones de pesos, podría tener lo que cualquier deudor tiene en términos del código fiscal, incluso descuentos de multas y otras cosas, "pero tiene que decidir pagar".

Además, la Mandataria indicó que ayer recibió una carta de empresarios estadounidenses a los que les debe el empresario mexicano, solicitando una reunión, la cual aceptará y tiene contemplado recibirlos la siguiente semana.

"Ayer recibí una carta de las personas a las que le debe (Salinas Pliego), porque quieren reunirse conmigo allá en Estados Unidos (o acá en México)", mencionó Sheinbaum en la conferencia matutina.

Cabe mencionar que, Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar ser detenido en ese país, por una presunta deuda relacionada con la venta de uno de sus negocios a la compañía estadunidense AT&T.

