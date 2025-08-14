La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó este jueves 14 de agosto que el dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) que voló sobre Valle de Bravo, Estado de México, o hizo como parte de una operación relacionada con un caso de delincuencia organizada.

En "La Mañanera del pueblo" de este día en Palacio Nacional, Sheinbaum expuso que el gabinete de Seguridad, en caso de requerir un equipo que no tiene nuestro país para tener información de alguna investigación especial relacionada con delincuencia organizada u otras, "se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tiene en México".

"Es a petición de México, en una cierta zona donde se busca una característica. No tiene que ver con migración la solicitud que se pidió, sino es una de las instituciones en donde se tiene colaboración y fue para una operación especial de delincuencia organizada", comentó la Presidenta.

Sheinbaum mencionó que "no es algo nuevo" y ya se ha hecho en años anteriores: "En este caso son vuelos principalmente de CBP".

Fue una petición del Gobierno de México

El titular de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que se trataba de un dron y que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano.

"Este fue el caso que planteó ayer el secretario de Seguridad, pero es a petición del Gobierno de México, la solicitud de préstamo", insistió Sheinbaum Pardo.

Indicó que las características son que sea en la zona en donde se pide el vuelo, que haya vista permanente del gobierno mexicano de lo que se observa y "algunas otras".

"A ver, el vuelo LIDAR que tiene la Secretaría de la Defensa es un vuelo bajo en helicóptero y es un equipo que va haciendo un levantamiento en tres dimensiones. Tiene muchos usos y se usa también para construcción, en particular, o para cambios de uso de suelo, otros temas también.

"Es un equipo que funciona a baja distancia y va haciendo este levantamiento", explicó.

OF