La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este jueves 14 d agosto que ayer fue detenido en Estados Unidos Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex involucrado en actos de corrupción.

En "La Mañanera del pueblo" de este día, la jefa del Ejecutivo federal detalló que el exdirector de Pemex será deportado a México.

"El día de ayer se detuvo a un director, ex director de Pemex que era parte pues de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción. Entonces también hay que Resaltar, Aunque queremos que hagan más, pues acciones que también han llevado a cabo".

