Los remanentes de la tormenta “Mario” —que anoche se debilitó a ciclón post-tropical—; una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que sigue intensificándose y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán; la vaguada monzónica, misma que yace próxima al Pacífico sur mexicano y la onda tropical número 33 que ingresará a Quintana Roo, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se espera cielo semi nublado y lluvia en horas de la tarde-noche.

A esta lloverá hoy, 17 de septiembre, en Guadalajara

La cadena meteorológica Meteored refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá con cielo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 26 y los 15 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 36 km/h. Además, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 2.4 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

05:00 Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 mm 07:00 PM Lluvia (40%) Acumulación de agua de 0.1 mm 08:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.2 mm

Nueva zona de baja presión

De acuerdo con el SMN, la zona de baja presión en el Pacífico mexicano, mantiene un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas; actualmente se localiza a 510 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y se desplaza hacia el oeste-noroeste. Los servicios esperan que este se intensifique a ciclón tropical en los próximos días.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

AO