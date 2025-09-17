Sheinbaum reacciona al "Grito" de Ricardo Salinas Pliego

El pasado 15 de septiembre durante la noche, el empresario Ricardo Salina Pliego publicó un video donde dio su propio Grito de Independencia. En este video, Salinas expresó su preocupación por la salud económica y política de México que, en sus palabras, " está mal. No hay vuelta de hoja. Lo sabemos todos, lo sentimos ".

Acerca de la Administración actual, Salinas aseguró que "ellos [Morena] son quienes están al mando, [...] son quienes impulsan la división, el resentimiento y la envidia entre los mexicanos". X / @RicardoBSalinas

Durante "La Mañanera" de este miércoles, periodistas trajeron a colación este evento mediático y también se mencionó la actitud de los expresidentes de México en redes sociales ante la conmemoración del Grito de Independencia que este año encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre las apariciones más destacadas se encuentra la de Vicente Fox Quezada, quien aplaudió el Grito que Ricardo Salinas Pliego realizó previo al de la Mandataria.

Acerca de estas publicaciones, a la Presidenta se le cuestionó su opinión sobre los intentos de la oposición por demeritar las acciones de la Administración actual. “ Son muy desesperados” , aseguró Sheinbaum.

La Mandataria aseguró que el pueblo de México se da cuenta de lo que hace el empresario y que la opinión popular no está de acuerdo en que este se postule para la presidencia de la República en 2030.

" Es muy grande el apoyo popular a la [Cuarta] Transformación. [...] Tiene que ver con que la gente se da cuenta del cambio y está de acuerdo. [...] Hay algunos que no lo soportan y quieren seguir teniendo los privilegios de antes y se victimizan. [...] Hay está ahora "Mexicanos por la Corrupción" y en la fotografía sale Salinas Pliego [...] todo por no pagar impuestos; imagínense qué piensa el pueblo de México, [...] qué piensa un mexicano, una mexicana, de un empresario que se quiere postular a la presidencia porque no quiere pagar impuestos ".

La noche del 15 de septiembre de 2025, Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera mujer Presidenta en dar el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Segob) anunció que hubo una afluencia aproximada de 280 mil ciudadanos en la plancha del Zócalo.

Te recomendamos: Familia viaja desde Guanajuato para disfrutar el desfile de GDL

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF