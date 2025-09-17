¿Salinas Pliego para presidente de México en 2030?

Previo al Grito de Independencia, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo Salinas Pliego realizó una publicación de un video en el que dio su propio Grito. En dicho material, el empresario aparece junto a su esposa, una bandera de México y un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. " Este 15 de septiembre, tenemos poco que festejar, pero mucho que trabajar ", asevera el magnate al inicio.

“ Nuestro México está en manos de un gobierno integrado por personajes peligrosos, tienen una ideología realmente perversa, son comunistas”, aseveró Salinas, y añadió: “¡Mexicanos, ya basta de este régimen criminal y corrupto! ”.

Esta publicación se suscita luego de que el imperio empresarial del dueño de la cadena minorista de electrónicos Elektra, Banco Azteca y Televisión Azteca ha sido acusado por las autoridades de no pagar sus impuestos que ya se calculan en 74 mil millones de pesos, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Salinas para presidente?

En el video que circula en redes sociales, Salinas detalló que pronto publicará un sitio web donde los mexicanos afines a sus ideas políticas podrán registrarse. No detalló, sin embargo, qué actividades impulsará su iniciativa ni tampoco si busca formará un partido político .

Finalmente, señaló que los miembros de dicho movimiento virtual deberán comprometerse a “no robar, no matar y no mentir”.

Ricardo Salina Pliego ha declarado públicamente que aún es demasiado pronto para decidir si se postulará como candidato a la presidencia en las elecciones de 2030 .

Por lo pronto, es bien sabido que el empresario niega que sus compañías tengan deudas fiscales, mientras que la Presidenta ha hecho pública la deuda millonaria del dueño de Banco Azteca en algunas ediciones de "La Mañanera", buscando presionarlo y argumentando que todos deben pagar lo que deben, incluso los empresarios.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de que el Nuevo Poder Judicial, electo mediante voto popular impulsado por Sheinbaum, será el encargado de revisar dichas demandas fiscales que, según Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, suman al menos 32.

