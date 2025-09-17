Emiliano Aguilar manda indirecta a su familia en pleno concierto desde Jalisco

Emiliano Aguilar lanzó una indirecta a su padre, Pepe Aguilar, y a sus hermanos, Ángela y Leonardo, cuando estos se presentaron en un concierto gratuito en Guadalajara por la celebración del Grito de Independencia.

El pasado lunes 15 de septiembre, con motivo de las fiestas patrias, Emiliano estuvo a poca distancia de su familia, pues mientras ellos se presentaron en el corazón de la capital de Jalisco, él visitó el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde fue invitado a acompañar en el escenario a la banca Los Empolvados en la interpretación de una melodía.

Fue así como el hijo mayor de Pepe Aguilar y Carmen Treviño cantó junto con el vocalista de la agrupación el tema "Lamberto Quintero", uno de los famosos corridos de su abuelo Antonio Aguilar.

Sin embargo, Emiliano no desaprovechó el momento para ir en contra de su familia paterna:

“Les voy a cantar un corrido, pero no se preocupen, yo no soy de esos Aguilar. Les voy a cantar un corrido y ojalá se la sepan. Quiero que se escuche desde aquí hasta el cielo, en donde está mi abuelo”, dijo el famoso antes de entonar la pieza.

Aunque Emiliano no profundizó en el significado de este comentario, queda claro que con él busca deslindarse de sus parientes, quienes en los últimos tiempos han estado envueltos en la polémica.

Este hecho incrementa la tensión ya existente en la familia.

La declaración de Emiliano generó reacciones divididas. Mientras algunos fanáticos aplaudieron su acto, otros reprobaron que se dirigiera así a los otros Aguilar.

Cabe señalar que, luego de que las autoridades jaliscienses anunciaran que serían Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar quienes encabezarían el evento musical por el festejo del Grito de Independencia, los ciudadanos manifestaron su descontento, e incluso llegaron a reunir cerca de 200 mil firmas para cancelar la presentación.

Pese a esto, las autoridades indicaron que no habría ningún cambio, por lo que la Dinastía Aguilar cantó ante 70 mil asistentes.

Aunque hubo momentos en los que el público llegó a abuchear a los cantantes y gritarle "Cazzu, Cazzu" a Ángela, la realidad es que el descontento no fue generalizado y el concierto se desarrolló sin incidentes.

