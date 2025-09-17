Miércoles, 17 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

¿Cómo pagar tu recibo de CFE en línea paso a paso?

El internet facilita los pagos sin hacer filas; la CFE ofrece opciones en línea para saldar tu recibo de manera rápida y cómoda

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La CFE ofrece tres opciones para pagar en línea según tus preferencias y método de pago. CANVA/ESPECIAL

Los pagos en línea son hoy en día mucho más comunes y prácticos, ya que miles de personas prefieren este método antes que esperar en largas y tediosas filas. Por ello, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece esta opción para que quienes utilizan sus servicios puedan saldar su deuda de manera fácil y cómoda.

Al igual que en muchas otras empresas, los pagos en línea reducen el flujo de personas en sucursales y alivian la carga de trabajo de los empleados, lo que garantiza que todos los clientes reciban un mejor servicio y atención.

Para pagar tu recibo de luz en línea, la CFE ofrece tres opciones según tus preferencias y método de pago:

1. Pago en el sitio web oficial:

Esta opción es sencilla y solo requiere una tarjeta bancaria. Para ello:

  • Regístrate: Ingresa al portal de CFE con tu usuario y contraseña, o crea una cuenta si no la tienes.
  • Consulta tu recibo: Dirígete a la sección de recibos y selecciona la opción de pago en línea.
  • Ingresa los datos de pago: Elige tu banco, captura los datos de tu tarjeta y completa la transacción.

2. Pago mediante la aplicación “CFE Contigo”:

  • Descarga y registra: Busca la app en Play Store o App Store y crea una cuenta con tu información personal.
  • Vincula tu servicio: Ingresa el número de servicio que aparece en tu recibo.
  • Realiza el pago: Selecciona la opción de pago e ingresa los datos de tu tarjeta.
  • Guarda tu comprobante: Al finalizar, la app mostrará un comprobante digital que puedes guardar o descargar.

3. Pago a través de la aplicación de tu banco:

  • Abre la app bancaria: Ingresa a la aplicación de tu banco (BBVA, Santander, Banorte, etc.).
  • Busca la opción para pagar servicios: Selecciona pago de servicios e ingresa la referencia de tu recibo CFE.
  • Completa la transacción: Valida los datos y autoriza el pago; recibirás el comprobante en tu correo electrónico. También puedes corroborar si tu pago se registró llamando al 071.

El recibo se envía de manera bimestral, ya sea de forma presencial en tu domicilio o por medios digitales, por lo que se recomienda estar atento a la fecha de pago.

Recuerda que no pagar el recibo a tiempo puede generar cargos adicionales, suspender el servicio eléctrico y afectar tu historial crediticio.

