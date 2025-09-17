Los pagos en línea son hoy en día mucho más comunes y prácticos, ya que miles de personas prefieren este método antes que esperar en largas y tediosas filas. Por ello, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece esta opción para que quienes utilizan sus servicios puedan saldar su deuda de manera fácil y cómoda.Al igual que en muchas otras empresas, los pagos en línea reducen el flujo de personas en sucursales y alivian la carga de trabajo de los empleados, lo que garantiza que todos los clientes reciban un mejor servicio y atención.Para pagar tu recibo de luz en línea, la CFE ofrece tres opciones según tus preferencias y método de pago:1. Pago en el sitio web oficial:Esta opción es sencilla y solo requiere una tarjeta bancaria. Para ello:2. Pago mediante la aplicación “CFE Contigo”:3. Pago a través de la aplicación de tu banco:El recibo se envía de manera bimestral, ya sea de forma presencial en tu domicilio o por medios digitales, por lo que se recomienda estar atento a la fecha de pago.Recuerda que no pagar el recibo a tiempo puede generar cargos adicionales, suspender el servicio eléctrico y afectar tu historial crediticio.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP