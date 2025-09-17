Dónde se ubica Narda y los otros dos potenciales ciclones tropicales

La actividad ciclónica se mantiene de forma intensa en los océanos Pacífico y Atlántico, donde ahora las autoridades vigilan una depresión tropical y dos zonas de baja presión, con probabilidad de convertirse, en los próximos días, en las tormentas “Narda”, “Gabrielle” y “Humberto”.A continuación te informamos dónde se ubican los potenciales ciclones tropicales.Según la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temporada de ciclones tropicales termina el 30 de noviembre de 2025; hasta el momento se han formado 19 ciclones en ambos océanos, de los cuales 11 han sido tormentas y 8 huracanes.Cabe destacar que septiembre es uno de los meses con mayor actividad ciclónica de la temporada.Actualmente, se presenta la temporada de ciclones tropicales 2025; según los pronósticos meteorológicos, en el océano Pacífico se espera la tormenta tropical “Narda”.La mañana de hoy, 17 de septiembre, la Conagua dio un comunicado sobre la zona de baja presión ubicada en esta cuenca oceánica. Según los datos sobre la zona de baja presión:Por otro lado, en el Atlántico hay una depresión tropical y una zona de baja presión con potencial ciclónico; de avanzar, se convertirán en las tormentas tropicales Gabrielle y Humberto.La tormenta tropical “Gabrielle”, el séptimo ciclón de la actual temporada del Atlántico, surgió este miércoles en la zona central de dicho océano, según Conagua.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS