Dónde se ubica Narda y los otros dos potenciales ciclones tropicales

La actividad ciclónica se mantiene de forma intensa en los océanos Pacífico y Atlántico, donde ahora las autoridades vigilan una depresión tropical y dos zonas de baja presión, con probabilidad de convertirse, en los próximos días, en las tormentas “Narda”, “Gabrielle” y “Humberto”.

A continuación te informamos dónde se ubican los potenciales ciclones tropicales.

Conagua advierte sobre posibles ciclones tropicales

Según la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temporada de ciclones tropicales termina el 30 de noviembre de 2025; hasta el momento se han formado 19 ciclones en ambos océanos, de los cuales 11 han sido tormentas y 8 huracanes.

Cabe destacar que septiembre es uno de los meses con mayor actividad ciclónica de la temporada.

¿Dónde se encuentra el ciclón tropical “Narda”?

Actualmente, se presenta la temporada de ciclones tropicales 2025; según los pronósticos meteorológicos, en el océano Pacífico se espera la tormenta tropical “Narda”.

La mañana de hoy, 17 de septiembre, la Conagua dio un comunicado sobre la zona de baja presión ubicada en esta cuenca oceánica. Según los datos sobre la zona de baja presión:

Probabilidad de desarrollo ciclónico: 70 % de posibilidad en 48 horas y 90 % en siete días

Ubicación: A 510 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán

Desplazamiento: Hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h

“Gabrielle” y “Humberto”, dos potenciales ciclones en el Atlántico

Por otro lado, en el Atlántico hay una depresión tropical y una zona de baja presión con potencial ciclónico; de avanzar, se convertirán en las tormentas tropicales Gabrielle y Humberto.

Aquí se ubica la tormenta tropical “Humberto”

Probabilidad de desarrollo ciclónico: 10% de posibilidad en 48 horas y 20% en siete días

Ubicación: Frente a la costa occidental de África, a 6 mil 900 km al este de las costas de Quintana Roo

Desplazamiento: Hacia el oeste a una velocidad entre 24 y 32 km/h

Ubicación de la tormenta tropical Gabrielle

La tormenta tropical “Gabrielle”, el séptimo ciclón de la actual temporada del Atlántico, surgió este miércoles en la zona central de dicho océano, según Conagua.

Detalló que “Gabrielle” tiene su centro a 4 mil 230 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo; debido a su distancia y trayectoria, no significa un peligro para el territorio nacional.

La nueva tormenta tropical se formó a partir de la depresión tropical Siete en el Atlántico central. Conagua informó que su centro se encuentra a mil 745 kilómetros al este de las Antillas Menores.

Te puede interesar: Clima HOY, 17 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS