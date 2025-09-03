El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su par mexicana, Claudia Sheinbaum, es una mujer “elegante e increíble” que, sin embargo, rechaza que Estados Unidos envíe al ejército a combatir a los cárteles “porque tiene miedo”.

En entrevista con el medio Daily Caller, un sitio web de noticias de derecha, difundida el pasado lunes, Trump fue cuestionado sobre si confía en que México asegure su lado de la frontera, “dado que se cree que el gobierno está dirigido por cárteles, o que los cárteles están involucrados”.

Trump respondió: “me agrada mucho la presidenta. Creo que es una mujer increíble. Es realmente una mujer impresionante, en algunos, en ciertos sentidos, muy elegante, hermosa”.

El mandatario estadounidense lamentó que “México está dirigido por los cárteles. Lo está”.

Trump añadió que “le he ofrecido enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos”. Cuando la periodista Reagan Reese le preguntó por qué, el mandatario respondió: “Porque tiene miedo. Tiene mucho miedo”.

Las declaraciones se producen en momentos en que el secretario de Estado, Marco Rubio, está por iniciar, este martes, una gira que lo llevará a México y Ecuador, teniendo como temas centrales la migración, la seguridad y la economía.

El viernes pasado, de visita en México, el senador republicano Ted Cruz planteó que el gobierno mexicano debería aceptar la ayuda “como amigos”, del Ejército de Estados Unidos para combatir a los carteles de la droga en territorio mexicano.

La Presidenta Sheinbaum rechazó la posibilidad. "Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Primero, porque no es necesario, y segundo, porque sería una intervención de violación a nuestra soberanía", enfatizó.

AO

