Sheinbaum confirma los temas que abordará en reunión con Marco Rubio

En su conferencia matutina de este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que durante la reunión que sostendrá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentará los avances que México ha tenido en materia de seguridad, migración y comercio.

Anticipó, además, que el encuentro programado para el día de hoy será “muy cordial”.

Te puede interesar: Peso mexicano da EMPUJÓN al dólar al inicio de este miércoles

¿De qué hablará Claudia Sheinbaum con Marco Rubio?

Sheinbaum explicó que el Gobierno de México realizará "una presentación de los logros de la estrategia de seguridad" y los aspectos en los que han colaborado ambos países dentro respeto a sus soberanías.

"Yo quiero tocar el tema de los mexicanos y mexicanas que viven allá (en EU). También el tema de comercio, aunque no le corresponde específicamente al secretario del departamento de Estado (Rubio)", añadió.

Puntualizó que no habrá una firma de un acuerdo, lo que tendría otra connotación en la política exterior, sino que únicamente se espera que ambos países estén de acuerdo en "un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley".

Mira esto: Kenia López rinde protesta como presidenta de Cámara de Diputados

"Y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación, en el marco de nuestras soberanías", remarcó.

Sheinbaum se reunirá con Rubio a las 10:00 hora local, y posteriormente, se espera que el secretario de Estado estadounidense brinde una conferencia de prensa alrededor de las 11:00 en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, junto al canciller Juan Ramón de la Fuente.

Rubio arribó el martes a México y fue recibido por De la Fuente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a las afueras de la capital mexicana.

El Gobierno mexicano ha dicho desde febrero que, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’, acordada con el presidente de EU, Donald Trump, para evitar los aranceles a México, se han detenido a más de 6 mil 480 personas y se han confiscado casi sesenta toneladas de droga, entre ellas 311 kilogramos de fentanilo.

El 22 de agosto, la SRE anunció una disminución del 91 % en el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos, desde el 1 de octubre pasado, cuando inició el Gobierno de Sheinbaum.

Cifras oficiales apuntan que 82 mil 49 mexicanos han sido repatriados en los últimos seis meses, desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca el 20 de enero.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

