México prohíbe por decreto el uso de 35 moléculas de plaguicidas

El Gobierno de México anunció este miércoles la firma de un decreto presidencial que prohíbe la importación, fabricación y comercialización de 35 moléculas de plaguicidas "altamente peligrosas" que ponen en riesgo la producción de alimentos como la caña, el algodón y el aguacate, entre otros.

"Hoy en la tarde o mañana a más tardar quedan prohibidos (algunos plaguicidas) en México (...) algunos de ellos están en muchísimos lugares del mundo y aquí no había una prohibición para su uso. Plaguicidas que hacen mucho daño a la salud y al medio ambiente", señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina de este miércoles.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, precisó que las 35 moléculas no podrán utilizarse en el país a partir del día después de que se publique el decreto en el Diario Oficial de la Federación.

"Nunca en la historia de México se había hecho una prohibición de este tipo de productos de esta magnitud", aseveró el funcionario, quien recordó que no se había prohibido antes tantas moléculas, la ocasión más reciente fue en 1991, cuando se prohibieron 21 moléculas "pero 35, nunca", señaló el secretario.

Berdegué aseguró que en este primer grupo de moléculas prohibidas están aquellas identificadas en convenios internacionales de los que México es parte, como los de Basilea, Rotterdam y Estocolmo.

"Todas estas moléculas, las 35, están prohibidas en uno o más países o regiones con los que México tiene un comercio activo de alimentos", puntualizó.

Berdegué usó como ejemplo el carbofurán, prohibido en Canadá y Europa y que en México se utilizaba en café, algodón o aguacate ; así como el endosulfán, prohibido en 50 países y el DDT prohibido en todo el mundo desde la década de los años setenta del siglo XX.

El secretario adelantó que para el primer semestre de 2026 saldrá un segundo grupo de productos prohibidos y para 2027 un tercer grupo.

"La idea es que tengan un control, una regulación mucho más estricta, porque hay productos que no pueden ser usados como si fueran aspirinas, definitivamente no", apuntó el funcionario.

Con esto México busca contar con una agricultura "mucho más limpia, mucho más sustentable o sostenible y mucho más segura para nuestra población", de acuerdo con el titular de Agricultura.

