Sheinbaum dijo ESTO sobre la relación con Estados Unidos en su Primer Informe

Esta mañana, en punto de las 11:00 horas, la Presidenta Claudia Sheinbaum inició su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional .

La Mandataria destacó que no se presentaba a este evento con palabras vacía, sino con evidencias y el reporte de las acciones realizadas en lo que va de sus primeros 11 meses al frente del Poder Ejecutivo mexicano.

Entre las acciones destacó la número 16, que consistió en la " Modificación a los artículos 19 y 40 en Soberanía Nacional, estableciendo con claridad: [...] el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones, o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua o espacio aéreo ".

Después de enumerar las acciones más importantes de lo que va de su mandato, la Presidenta destacó que durante su Administración se enfrentó a la crisis económica derivada de la imposición arancelaria por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

" El mundo entero ha enfrentado situaciones complejas frente a la nueva realidad arancelaria establecida por el gobierno de los Estados Unidos. En este marco, hemos logrado construir una relación de respeto mutuo: México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo y continuamos trabajando con las distintas secretarías de estado de nuestro país vecino. Estamos convencidos de que en el marco del tratado comercial podemos alcanzar aun mejores condiciones .

" En dos días, recibiremos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. Hemos dejado claro que la base de este endenteciendo es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación " aseveró la Presidenta.

Con este mensaje dentro del Primer Informe, el Gobierno de México reafirma su posición en contra del posible intervencionismo militar por parte del país del norte. Además, la Presidenta destacó las acciones que se han llevado tanto en la República Mexicana como en Estados Unidos para atender las necesidades de las y los migrantes, quienes se han visto negativamente afectados con las nuevas políticas antiinmigrantes del presidente republicano.

" Desde el mes de febrero, instalamos centros de atención integral para nuestros hermanos migrantes que injustamente son deportados desde Estados Unidos: les otorgamos la Tarjeta Paisano, atención al IMSS, acceso a la vivienda, empleo, transporte a sus lugares de origen, además de comida caliente y albergue temporal. Con este programa, que llamamos "México te abraza", hemos atendido a más de 86 mil compatriotas. En Estados Unidos reforzamos la atención consular, la línea migrante, la contratación de abogados y la simplificación de trámites ", aseguró Sheinbaum.

