Beca Rita Cetina: requisitos para inscribir a tus hijos si van a la secundaria

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez es uno de los nuevos programas sociales del Gobierno Federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. A través de este apoyo, las familias beneficiarias reciben un pago bimestral de al menos mil 900 pesos, con el objetivo de evitar que los menores abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

A través del portal oficial de Programas para el Bienestar, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció que el próximo 15 de septiembre se abrirá un nuevo periodo de registro para que los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria puedan incorporarse al programa.

En este escenario, aquí te compartimos cuáles son los requisitos que tus hijos deben cumplir para registrarlos.

¿Cuáles son los requisitos de la Beca Rita Cetina para secundaria?

La Beca Rita Cetina ha sido catalogada como un apoyo universal, lo que quiere decir que en esta etapa todos los estudiantes de secundaria pueden acceder a ella. El único requisito es estar inscrito en una institución pública de este nivel educativo de modalidad escolarizada.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

El proceso de registro debe efectuarlo la madre, el padre o tutor del o los estudiantes a través de la plataforma oficial del programa ( https://www.becaritacetina.gob.mx/ ). Para ello es necesario contar previamente con la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México. Puedes tramitarla en el siguiente enlace .

Pasos para el registro:

Regístrate como tutor en la plataforma Da clic en la opción “Siguiente” para iniciar sesión Completa tu información de domicilio Registra a cada uno de los estudiantes de la familia Al tener todos los estudiantes registrados da clic en el botón “terminar”

Mira esto: Estos son los MEJORES memes del Regreso a Clases 2025

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Beca Rita Cetina?

CURP

Número celular

Correo electrónico

Identificación oficial

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Del estudiante solo se necesita la CURP

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

En el 2025, el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional en el mismo hogar. Es decir, un hogar con dos alumnos de secundaria recibirá un apoyo de 2 mil 600 pesos cada dos meses.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

