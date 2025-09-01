Jalisco tiene 20 proyectos privados de generación de energía

El Gobierno del Estado cuenta con 20 proyectos de generación de energía en su portafolio que suman inversiones por 4 mil millones de dólares.

El secretario de Desarrollo Energético Sustentable, Manuel Herrera Vega, afirmó que por el momento no se pueden descartar ninguno de estos proyectos, ya que están trabajando de la mano con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía del gobierno federal para lograr concretar esos proyectos.

“Estamos privilegiando esta cartera de proyectos que nos podrían ayudar a abatir el déficit al 2030 e ir a la par, emparejando el incremento en la demanda que por el desarrollo tecnológico es muy grande”, comentó.

De acuerdo con el funcionario, estos proyectos de generación tienen mayor dificultad, ya que tienen una lógica más compleja, más tardada y llevan años en que se puedan concretar.

“Nosotros consideramos que esos proyectos deberían de estar en los próximos seis meses, teniendo un avance significativo en los principales trámites que nos van a decir este sí y este no. Hay un entramado de cosas (trámites) que se tienen que analizar”, comentó.

El coordinador del gabinete económico, Mauro Garza, afirmó que han recibido buena respuesta del gobierno federal para agilizar estos permisos.

“Muchas de las empresas con el tema de la Inteligencia Artificial, el tema de los semiconductores el incremento que han tenido en el tema energético ha sido muy considerable entonces las demandas han crecido de manera significativa y de ahí la necesidad de resolverlas de manera urgente, la verdad es que el gobierno federal nos ha apoyado se ha podido concretar que tengan el suministro energético para los proyectos a corto plazo”, asimismo, añadió que se han establecido las rutas de trabajo para los proyectos a mediano y largo plazo.

