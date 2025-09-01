Lunes, 01 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

"Estamos listos para iniciar actividades en la SCJN": Hugo Aguilar

Hugo Aguilar afirmó que todos los órganos previstos en la reforma constitucional al Poder Judicial entrarán en vigor este lunes

Por: SUN .

Este lunes, Hugo Aguilar ofreció una breve entrevista a los medios de comunicación en las inmediaciones del Palacio Nacional. ESPECIAL/X @HugoAguilarOrti

Este lunes, Hugo Aguilar ofreció una breve entrevista a los medios de comunicación en las inmediaciones del Palacio Nacional. ESPECIAL/X @HugoAguilarOrti

A solo unas horas de que tome protesta como nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz indicó que ya se encuentra listo para asumir el cargo, y llamó a la población mexicana a confiar en el trabajo del nuevo pleno que buscará hacer un máximo tribunal diferente.

"Estamos muy contentos, estamos listos para iniciar actividades en la SCNJ, y que tengan toda la confianza que vamos a trabajar para hacer una Suprema Corte diferente", dijo en breve entrevista a medios mientras caminaba sobre la calle Moneda, contigua a Palacio Nacional.

Hugo Aguilar afirmó que todos los órganos previstos en la reforma constitucional al Poder Judicial entrarán en vigor hoy lunes: la Corte, el Órgano de Administración judicial y el Tribunal de Disciplina.

Te puede interesar: EN VIVO: Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum

Adornan la Corte con arco floral

A horas de que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomen protesta, en la entrada principal del edificio sede del Máximo Tribunal se colocó un arco floral con la leyenda "Hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo".

A las inmediaciones de la Corte, han comenzado a llegar integrantes de pueblos indígenas para expresar su apoyo a los y las nuevas ministras que hoy por la noche tomarán protesta.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadanía (SSC) de la Ciudad de México resguardan los alrededores de la SCJN.

Lee también: ¿Cuándo es el Segundo Simulacro Nacional 2025?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones