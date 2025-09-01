Lunes, 01 de Septiembre 2025

Mujer hiere con arma blanca a médico del IMSS en plena consulta

Los hechos sucedieron en el pasado mes de julio en la colonia Ávalos, en Chihuahua, sin embargo, la mujer recién fue aprehendida este martes 

De acuerdo con la investigación ministerial, la imputada se encontraba en consulta médica en la clínica número 04 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando de manera sorpresiva intentó apuñalar con una navaja al doctor. NTX / ARCHIVO / ESPECIAL / Fiscalía de Distrito Zona Centro

Una mujer fue acusada y se le formuló imputación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en la colonia Ávalos, de la ciudad de Chihuahua, luego de que acuchillara a un médico del IMSS.

Fueron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), quienes detuvieron a Claudia T. G.

De acuerdo con la investigación ministerial, el día 28 de julio del año en curso, alrededor de las 09:00, la imputada se encontraba en consulta médica en la clínica número 04 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando de manera sorpresiva intentó apuñalar con una navaja al doctor.

La víctima logró cubrirse con una silla y fue auxiliado por personal de la Unidad Médica, quienes pidieron la intervención de los cuerpos de seguridad pública, y posteriormente se presentó la denuncia penal.

El pasado sábado 23 de agosto, el Juez de control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 3376/2025, giró la orden de aprehensión con el que este martes fue detenida Claudia T. G.

El Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de la detenida, quien permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual, el Juez de Control citó para el próximo viernes 29 de agosto a la audiencia de vinculación o no a proceso.

