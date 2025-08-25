El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este lunes 25 de agosto que la tormenta tropical "Juliette" se desplaza al suroeste de la península de Baja California , pero ¿Cuándo se convertirá en huracán?

El SMN anunció que la tormenta tropical "Juliette" se desplaza hacia el oeste y noroeste, su amplia circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur.

Este lunes por la mañana, el ciclón, en su distancia al lugar más cercano, se localiza a 720 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (290°) a 20 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

Se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur. Su circulación generará oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas del sur del estado.

De acuerdo al pronóstico actual, la tormenta tropical "Juliette" no alcanzará la categoría de huracán y se degradaría a baja presión el próximo 29 de agosto . Por el momento, el ciclón no representa peligro para México .

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA