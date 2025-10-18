Sábado, 18 de Octubre 2025

Sheinbaum descarta riesgo por crecimiento del río Pánuco en Tamaulipas

La Presidenta se reunió con el gobernador del estado para evaluar el crecimiento del río Pánuco

Esto dijo Sheinbaum hoy de visita en Tamaulipas por el crecimiento del río Pánuco. ESPECIAL / Protección Civil Tamaulipas / EFE / ARCHIVO

Este sábado 18 de octubre, la Presidenta Sheinbaum descartó que exista riesgo por el crecimiento del río Pánuco en Tamaulipas, luego de las fuertes inundaciones que se han presentado en fechas recientes en distintos estados de la República Mexicana.

Sheinbaum Pardo viajó a Tamaulipas, donde se reunió con el gobernador Américo Villarreal para evaluar el crecimiento del río Pánuco.

"Al momento no representa riesgo. Continúa el monitoreo y seguimos atentos para alertar a la población en caso necesario", dijo la Mandataria federal.

Reiteró que se estará alerta por si pudiera haber un aumento del nivel en el río.

Villarreal explicó que el pico "ya llegó a su máximo y todavía no se refleja en el ámbito lagunario": "Las zonas bajas están alertadas y los presidentes municipales trabajando en forma coordinada y teniendo los albergues y suministros suficientes por si hay necesidad de hacer un desplazamiento de la población ".

Destacó que los sobrevuelos han detectado afectación y se ha desbordado el río en varias lagunas que van a atenuar el pico.

