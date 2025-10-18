Protestan contra Trump en Estados Unidos

Este sábado 18 de octubre, miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades de Estados Unidos para manifestarse en contra del presidente Donald Trump y su administración bajo la consigna “No kings day”.Distintos colectivos de latinos y mexicanos se unieron a la protesta de este sábado 18 de octubre también para rechazar el autoritarismo y para defender la democracia.Morena en Nueva York compartió en sus redes que "miles de personas están tomando las calles en todo Estados Unidos"."En Nueva York, la marcha en Times Square y Bryant Park está en pleno auge: ¡voces unidas gritando '¡No hay reyes en Estados Unidos!'", dijo el grupo de morenistas.Hoy salieron a manifestarse grupos sindicales y migrantes, entre otros, contra distintas acciones de Trump, entre ellas las medidas antiinmigrantes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB