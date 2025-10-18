Sábado, 18 de Octubre 2025

Protestan contra Trump en Estados Unidos

Distintos colectivos se manifiestan públicamente por el “No kings day”

Por: SUN .

Hoy salieron a manifestarse grupos sindicales y migrantes, entre otros, contra distintas acciones de Trump, entre ellas las medidas antiinmigrantes. EFE / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Este sábado 18 de octubre, miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades de Estados Unidos para manifestarse en contra del presidente Donald Trump y su administración bajo la consigna “No kings day”.

Distintos colectivos de latinos y mexicanos se unieron a la protesta de este sábado 18 de octubre también para rechazar el autoritarismo y para defender la democracia.

Morena en Nueva York compartió en sus redes que "miles de personas están tomando las calles en todo Estados Unidos".

"En Nueva York, la marcha en Times Square y Bryant Park está en pleno auge: ¡voces unidas gritando '¡No hay reyes en Estados Unidos!'", dijo el grupo de morenistas.

OB
 

