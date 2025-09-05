Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, se habría sometido recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel, según información de la cadena NBC News, que citó a un portavoz quien fuera inquilino de la Casa Blanca entre 2021 y 2025.

En mayo, Joe Biden, de 82 años, fue diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata.

De acuerdo con el medio estadunidense, el exmandatario habría sido sometido a una intervención de cirugía Mosh, una técnica que se utiliza en los cánceres de piel más frecuentes.

Aunque no se tiene conocimiento de la fecha exacta de la operación, la fuente indicó que el expresidente fue fotografiado el mes pasado saliendo de una iglesia en el estado de Delaware, y que ya entonces tenía una incisión visible en la cabeza.

El también exsenador y exvicepresidente, nacido en 1942 en el seno de una familia católica de origen irlandés en la ciudad minera de Scranton (Pensilvania), fue diagnosticado el pasado mayo con cáncer de próstata en estado "agresivo" con metástasis en los huesos, y a finales del mismo mes inició el tratamiento con buenas expectativas.

En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa. Antes de asumir el cargo de presidente de Estados Unidos, también le fueron extirpadas varias lesiones cancerosas de piel que no constituían melanoma.

