En el marco del conflicto en la Franja de Gaza, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) da seguimiento a las seis personas mexicanas que forman parte de la Flotilla Global Sumud, que busca entregar ayuda humanitaria.

Durante la inauguración de la edición 13 de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero, el canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que el compromiso de la SRE es brindar protección consular y acompañamiento a todas las personas mexicanas que se encuentren en el exterior.

La Cancillería refirió que el consulado de México en Barcelona ha estado en contacto permanente con los connacionales que partieron a Gaza en días pasados desde ese puerto.

"De igual forma, las embajadas de México en la región han sido alertadas y están atentas a posibles solicitudes de asistencia o protección consular", dijo la SRE.

Arlin Medrano, mexicana que embarcó rumbo a Gaza "para romper el bloqueo de la ayuda humanitaria", acusó la pasividad de los organismos internacionales.

"La misión de romper el asedio humanitario que vive Palestina está hecha desde el amor, donde nos resistimos a perder la humanidad y militamos desde la vida, no hay espacio para el odio. Va para todo y para todos", subrayó.

"Personalmente no permitiré que esta misión que por naturaleza sobrepasa fronteras y une mares se utilice y lucre para golpeteos nacionales, ninguna declaración de odio que use mi rostro o nombre tiene mi autorización", expresó Medrano.

Este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que la guerra en Gaza termine, al argumentar que todo conflicto causa sufrimiento.

La Mandataria federal refirió que la Flotilla Sumud no tiene recursos del gobierno de México y reiteró que la posición de México siempre ha sido que exista la paz entre Israel y Palestina.

"No es el apoyo del gobierno, pero nosotros creemos que esa guerra debe terminar. Es mucho sufrimiento, todas las guerras son sufrimiento. Esa guerra debe terminar”, declaró Sheinbaum.

