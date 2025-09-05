Sheinbaum dice estar ensayando para su primer Grito de Independencia

En su conferencia matutina de este viernes, Claudia Sheinbaum Pardo dijo estarse preparando para dar su primer Grito de Independencia como Presidenta de México, que se llevará a cabo dentro de diez días.

En el Salón Tesorería, la Mandataria aseguró que la ceremonia en Palacio Nacional "será muy austera". Indicó, también, que la mañana del 15 de septiembre no habrá Mañanera del Pueblo.

"El 15 yo creo que no les voy a dar vacaciones, el 15 de septiembre. Hasta la noche nos vemos".

"Es una ceremonia muy austera aquí en Palacio, y bueno, más importante que celebrar nuestra Independencia", señaló la Presidenta.

Anteriormente, Sheinbaum Pardo compartió detalles de las presentaciones musicales que habrá en el Zócalo capitalino el día del Grito de Independencia. Este será en escenario de un concierto gratuito de La Arrolladora Banda Limón de René Camacho.

“Este 15 de septiembre el Zócalo de la CDMX se llenará de música, fiesta y tradición con La Arrolladora Banda Limón”, escribió la agrupación en una publicación en redes para invitar a las personas a sumarse al evento.

Además, la noche el 15 de septiembre también se espera la presencia de El Legado de Grandeza y la cantante Alejandra Ávalos. El evento musical arrancará a partir de las 20:00 de la fecha indicada, aunque todavía no se ha dado a conocer la hora exacta de la presentación de cada artista.

