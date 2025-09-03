El día de ayer, Guardavidas de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima lograron el rescate de una mujer que habría sido arrastrada por el fuerte oleaje de la playa Miramar en el municipio de Manzanillo.

El personal desplegado en la zona atendió de manera oportuna ingresando al agua y logrando auxiliar a la mujer que había sido derribada por el oleaje y tras el rescate se pudo evitar su ahogamiento.

El día de ayer, la Dirección de Protección Civil y Bomberos Manzanillo advirtió un incremento en el oleaje debido a la presencia de la Depresión Tropical Doce-E en el Pacífico así como el paso de la entonces tormenta tropical "Lorena". Ambos fenómenos han producido un incremento de oleaje y corrientes que representan un riesgo alto para los bañistas de las costas del estado.

Se exhorta a la población a evitar ingresar al mar ante la presencia de un fenómeno ciclónico cercano al Estado, así como atender las siguientes recomendaciones:

Extreme precauciones en zonas costeras

Evite actividades marítimas y turísticas en playa

No cruce ríos o arroyos crecidos

Atienda las indicaciones de Protección Civil

Se pronostican oleajes elevados de hasta 3.5 metros, acompañados por rachas de viento de 50 a 70 km/h, así como lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas que pueden producir encharcamientos, deslaves e inundaciones.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB