Sheinbaum afirma que el Fonden no tenía dinero, solo deudas

En su conferencia matutina de este miércoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), fideicomiso eliminado durante el sexenio de López Obrador, no tenía dinero, sino "puras deudas".

Con la emergencia en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, la eliminación del Fonden y su importancia para la atención de desastres volvió a ser un tema de discusión.

En este escenario, Sheinbaum expuso a "todos los que siguen añorando el Fonden" una nota informativa de octubre de 2020 que señalaba una deuda de 13.123 millones de pesos. "Así se recibió por el presidente López Obrador".

"O sea, no tenía dinero el Fonden. Para todos aquellos que dicen que 'por qué el fideicomiso, aquel bastante corrupto, desapareció, pues no hay recursos suficientes' , siempre hay una partida para emergencias, este año tiene 19 mil millones de pesos. Y el Fonden, además de un esquema muy burocrático que tardaba mucho en bajar la ayuda, mucha corrupción.

"Y lo que le dejó al gobierno de López Obrador, pues fue pura deuda", declaró la Mandataria federal.

“Que la gente sepa que hay recursos suficientes para apoyar, tanto en la emergencia y además, el apoyo que está brindando muchísimas personas de manera generosa. Pero hay suficientes recursos para atender la emergencia, para atender la reconstrucción y para el apoyo a cada hogar [...]”, agregó.

A seis días de las lluvias e inundaciones, la Presidenta señaló que se cuenta con información "muy detallada". Afirmó que el nivel de atención "es muy extenso" por las afectaciones a estos cinco estados, además que hay un sistema de información geográfica para la reconstrucción de puentes y caminos.

Destacó la presidenta Claudia Sheinbaum que en los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación se han atendido emergencias por fenómenos como el huracán Otis que dejó afectaciones en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero.

