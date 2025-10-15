¿Quiénes fueron los clientes famosos de David Cohen, abogado asesinado en CDMX?

Un despacho de abogados especializado en litigio mercantil, civil y administrativo quedó envuelto en el ojo del huracán tras el atentado que costó la vida del abogado David Cohen Sacal en Ciudad de México. Su muerte ha encendido alarmas en el gremio legal y en círculos mediáticos, por los casos de alto perfil que manejaba y las posibles conexiones que esa trayectoria podría haber generado.

Desde los primeros reportes, se ha cuestionado la identidad de sus clientes y cómo estos vínculos podrían estar relacionados con el ataque, pues la vida profesional de Cohen mostraba un perfil muy activo y especializado, lo que lo convirtió en un referente en litigios de carácter complejo y de alto impacto mediático.

¿Quiénes fueron los clientes famosos de David Cohen?

Entre los clientes más prominentes de Cohen se encontraba Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, involucrado en disputas internas y acusaciones de desvío de recursos.

También representó al empresario David Peñaloza y su familia, quienes estaban vinculados con el sector de concesiones y desarrollo de infraestructura, atendiendo casos corporativos y disputas internas de gobernanza.

En el ámbito del entretenimiento, Cohen brindó asesoría legal al actor Sebastián Rulli, incluyendo acciones legales relacionadas con la protección de su imagen y asuntos personales como divorcios, otro cliente destacado fue el exfutbolista Salvador Carmona, quien buscó su defensa tras ser suspendido de por vida por presunto dopaje y para litigar contra la federación deportiva correspondiente.

Algunas fuentes también mencionan que Cohen actuaba ocasionalmente como asesor de ejecutivos en Cruz Azul, aunque estos vínculos son menos precisos.

A pesar de la notoriedad de estos casos, las autoridades aún no han publicado un listado oficial de clientes completos, manteniendo la investigación abierta y sin descartar ninguna línea de indagación relacionada con los casos que Cohen llevaba.

YC