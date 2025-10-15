En una mañana llena de cariño y buenos deseos, Andrea Barba Torres fue celebrada con motivo del baby shower de su pequeño André, en un desayuno que tuvo lugar el pasado 2 de octubre en el restaurante Talento Providencia.

La organización del evento corrió a cargo de Pony Torres, quien cuidó cada detalle para reunir a familiares y amigas muy queridas, creando un ambiente lleno de alegría. Entre risas, abrazos y mensajes de cariño, las invitadas compartieron con la futura mamá un momento inolvidable, anticipando con emoción la llegada de su bebé.

El pequeño André Gallo Barba nacerá el próximo mes de noviembre y será recibido con todo el amor de su familia, especialmente de sus orgullosas abuelas, Pony Torres y Conny Gallo. André será el tercer integrante de la familia, pues tiene dos hermanos mayores que esperan con ilusión conocerlo y darle la bienvenida al hogar.

El festejo se distinguió por su atmósfera cálida y alegre, sin duda, un día especial que quedará guardado en su corazón.

Evento: Baby Shower de Andrea Barba. Fecha: 02 de octubre 2025. Lugar: Restaurante Talento Providencia.

CP