Sheinbaum afirma que adelanta en las encuestas donde saldrá el candidato presidencial de Morena

Con críticas a las pasadas administraciones y destacando los logros de la 4T, la aspirante a la presidencia de México por el partido Morena, Claudia Sheinbaum, realizó un evento proselitista en la explanada del Hospicio Cabañas y donde reunió cerca de cinco mil personas procedentes de varios estados de la región.

En el evento que fue promocionado como una asamblea informativa, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que adelanta en las encuestas y saldrá avante en los sondeos que realice Morena para definir al candidato a la presidencia de la República.

Sheinbaum afirmó que es momento que las mujeres ocupen cargos públicos de relevancia en el país: “Pues tenemos una historia, como jefa de Gobierno, como jefa delegacional, como secretaria de Medio Ambiente (…) y no quiero decir que por ser tiempo de las mujeres ya no es tiempo de hombres o que por ser tiempo de mujeres ya no es tiempo de la diversidad. Es tiempo de todos los mexicanos, particularmente de todo el pueblo de México. Pero las mujeres durante muchos años no participaron en política, en los puestos de elección popular y ahora se da la posibilidad de que muchas mujeres participen”, expresó la ex funcionaria capitalina.

EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Te puede interesar: Simpatizantes de Jalisco dan la bienvenida a Sheinbaum entre mariachi y porras

Durante el evento, Sheinbaum aprovechó para subir al templete a tres personas con las máscaras de Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón. Aprovechó esta intervención para criticar a las pasadas administraciones y afirmó que con la llegada de la Cuarta Transformación culminaron los actos de corrupción.

EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Del mismo modo, destacó la aspirante varios proyectos impulsados por la administración de Andrés Manuel López Obrador y a los que dijo dará seguimiento, como los programas sociales y la pensión universal a adultos mayores, así como la construcción del Tren Maya.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez dice en visita que sí se ve con Movimiento Ciudadano

Al evento acudieron militantes de Morena procedentes de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Michoacán, quienes se trasportaron en autobuses y que dejaron estacionados sobre la avenida República, ocasionando complicaciones viales en la zona.

MM