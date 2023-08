Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, afirmó que le gustaría que Movimiento Ciudadano (MC) forme parte del Frente Amplio por México, conformado por el PRI, PAN y PRD.

“Yo sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo primero a que yo sea la coordinadora”, dijo en su visita a Guadalajara, en donde tuvo un encuentro con miembros de la UdeG.

Gálvez, quien hoy participará en el foro regional que se llevará a cabo en la ciudad, dijo que se reunirá con el gobernador de Jalisco. Compartió que si es la abanderada, buscará sumar a liderazgos como el del mandatario.

Xóchitl Gálvez pide sumar a toda la oposición en 2024

La senadora con licencia, Xóchitl Gálvez, favorita para ser la candidata presidencial del Frente Amplio por México, dijo estar dispuesta a sumar a Movimiento Ciudadano (MC), el único partido que no se ha unido a la coalición para afrontar al oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones de 2024.

“Todo suma, los puntos que tenga MC suman. No solo va a ser enfrentar a Morena y al Presidente (Andrés Manuel López Obrador), sino al poder económico que han atesorado estos personajes de la política de Morena, no podemos darnos el lujo de dejar fuera los puntos que sean, tenemos que ir por todos”.

El Frente Amplio por México o Va por México está integrado por los Partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), que están en proceso de definir entre la panista Xóchitl Gálvez o la priista Beatriz Paredes para representarlos en la contienda presidencial de 2024.

Previo a la conferencia que dio ante universitarios, Gálvez conversó con los medios de comunicación, a quienes aseguró que intentará conversar con el gobernador de Jalisco que ha expresado su voluntad de separarse de MC, para sumarlo a su campaña.

La senadora detalló que la renuncia del diputado panista Santiago Creel a la contienda interna de la oposición es parte de un acuerdo que tuvieron al inicio de la pugna para evitar dividir votos.

“Habíamos platicado que hacia el final de la contienda teníamos que hacer una evaluación sincera, los dos, de quién tenía las posibilidades de triunfo para cerrar filas, ni a él, ni a mí nos conviene dividir la votación, es un tema de estrategia política”, aseguró.

Agregó que si Creel hubiera ido arriba en las encuestas ella habría declinado “por ética” y “para fortalecer la candidatura”.

Xóchitl Gálvez tuvo una reunión con universitarios de la UdeG. EFE

Habrá foro del Frente Amplio por México en Guadalajara

Con el tema: México y el mundo: Si promovemos a México, ¿vendrán más oportunidades?, Xóchilt Gálvez y Beatriz Paredes tendrán un encuentro con la sociedad y actores políticos de la Entidad. Los temas que se debatirán son: México y Norteamérica: nearshoring y T-MEC, y migración; México y Latinoamérica, las alianzas populistas; ¿Para qué preocuparnos por la geopolítica y dónde queda México? (China, Rusia, Unión Europea, Gran Bretaña, Estados Unidos y Ucrania)

El foro se llevará a cabo a las 19:00 horas, en la Cámara de Comercio de Guadalajara, ubicada en Avenida Ignacio L. Vallarta, número 4095.



Alistan megafiesta a favor de Claudia Sheinbaum

Los promotores de Claudia Sheinbaum preparan una mega fiesta para recibir a la aspirante de Morena a la presidencia de México.

El evento, que se realizará hoy en la Explanada del Instituto Cultural Cabañas en punto de las 15:30 horas, contará la presentación de la aspirante además que habrá actividades culturales, interactivas, música en vivo y bailables.

Lucio Ernesto Palacios, coordinador en Jalisco de las tareas de organización informativas a favor de Claudia Sheinbaum, explicó que en Jalisco existen muchos liderazgos que respaldan a la doctora Sheinbaum para que sea la coordinadora de Morena.

“Recordar que este proceso no es una votación es a través de las encuestas que ya se han anunciado que son las que realizará el partido Morena y también unas encuestas espejo, es un ejercicio inédito ciudadano y lo que puedo decir es que estamos muy contentos porque a nivel nacional y también en Jalisco va arriba de las encuestas Claudia Sheinbaum con una buena ventaja”, aseguró el promotor de la ex jefa de Gobierno de la CDMX.

Las giras

No hay escenario de ruptura: Mario Delgado

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, señaló que no ve ningún escenario de ruptura en el partido por las denuncias que presentó Marcelo Ebrard en contra de Claudia Sheinbaum: “Desde el partido no vamos a dar ninguna justificación para una posible división”.

Sobre la encuesta, Delgado Carrillo dijo que el proceso está blindado y será transparente, y detalló que cada empresa encuestadora levantará 2 mil 500 cuestionarios, para un total de 12 mil 500 registros.

Del 28 de agosto al 3 de septiembre próximos se realizarán los cuestionarios sin revelar los lugares de la muestra para evitar influencias en las preferencias.

En conferencia de prensa, explicó que el primer filtro será que no se encuestará a ninguna persona en una casa que tenga publicidad de algún aspirante de Morena y sus aliados.

“Vamos a entrar en una veda a partir del 28, muy estricta para los aspirantes y también que ellos nos ayuden con sus simpatizantes”.

ESPECIAL

Yo no soy estridente: Beatriz Paredes

Legisladora y aspirante a la presidencia, son algunos de los cargos que ha ocupado Beatriz Paredes quien ahora desea coordinar el Frente Amplio por México rumbo a las elecciones de 2024, en las últimas semanas ha destacado en los debates. Ella se define como una mujer de Estado.

En charla con El Universal, la legisladora y aspirante a la presidencia Beatriz Paredes hizo una referencia clara a Xóchitl Gálvez, “sería un enorme error en cualquiera que fuera el candidato del Frente, dedicarse a discutir con López Obrador”.

Mencionó que la declinación del aspirante Santiago Creel para apoyar a Gálvez “significa que Xóchitl es del PAN, noticia relevante”.

La ex gobernadora de Tabasco expresó que comparte el interés por los pueblos originarios con Gálvez, sin embargo, destacó que su experiencia la hace “tener una visión de los distintos espacios que tiene el Gobierno para ser eficaz. Yo no soy estridente, he sido presidenta de un partido, por mí han votado en México como cuatro millones de personas en todo el país”, señaló.

ESPECIAL

Ebrard se reúne con sindicatos

Marcelo Ebrard acudió en la Ciudad de México al encuentro por la “Unidad, Fortalecimiento del Sindicalismo y Diálogo para el Desarrollo del País” con organizaciones sindicales de México.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México compartió su visión para continuar la estrategia de la Cuarta Transformación: “Tenemos que construir una alianza poderosa con las y los trabajadores de México para que la prosperidad que venga sea una prosperidad justa y progresiva. Que el trabajo aumente su participación. Que la pobreza se desplome”.

Marcelo señaló que los ocho millones de personas -casi la población cuando nos independizamos de España, apuntó- que han salido de la pobreza en la administración de Andrés Manuel López Obrador justifican por sí solos la llegada de la 4T al Gobierno de México: “¿Qué tal si los próximos 10 años logramos reducir la pobreza en 15 millones?”, propuso.

ESPECIAL

Noroña pide sustituir a coordinadora

Gerardo Fernández Noroña solicitó a Mario Delgado y a Alfonso Durazo sustituir a la diputada Ivonne Cisneros de la presidencia de la Comisión de Encuestas del partido al “ser una franca impulsora de la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum” y mostrar una actitud sesgada en contra del petista.

“(…) pido formalmente que la diputada Ivonne Cisneros se recuse de participar al frente de la Comisión de encuestas del Partido Morena. En caso de que la citada Diputada no considere hacerlo; solicito entonces que sea sustituida por otro integrante de nuestro movimiento pues es una franca impulsora de la aspiración de la compañera Claudia Sheinbaum, y tiene una actitud sesgada en mi contra”, pidió el diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT) en una carta pública difundida a través de la red social X.

Asimismo, requirió al presidente de Morena y su homólogo en el Consejo Nacional del partido, eliminar el requisito de no contar con propaganda a favor de alguna “corcholata” en los hogares para poder levantar el sondeo callejero de simpatías ciudadanas que defina la candidatura presidencial.

ESPECIAL

