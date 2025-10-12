El pasado mes de septiembre, varias ediciones de "La Mañanera", a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum , tuvieron como parte de su orden del día la presentación del caso de la deuda ante el fisco mexicano por parte de Ricardo Salinas Pliego, empresario dueño del conglomerado Grupo Salinas.

En una de esas ediciones, la que se llevó a cabo el 30 de septiembre, la Presidenta afirmó que el empresario mexicano busca " politizar su deuda " en vez de pagarla.

" Quiere politizar este asunto. El que no esté de acuerdo con nosotros, es su derecho, solo tiene que cumplir con la ley ", aseveró la Mandataria.

A través de sus redes sociales, Salinas Pliego ha respondido a las acusaciones de la Presidenta y de la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García , sosteniendo que no debe 74 mil millones de pesos en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que ya ha llegado a acuerdos legales en administraciones anteriores para el pago de multas.

Jóvenes rompen piñata de Salinas

Debido a las acusaciones por parte del Gobierno de México hacia el dueño de TV Azteca, jóvenes mexicanos se manifestaron frente al Palacio de Bellas Artes para exigir a las y los empresarios de nuestro país que paguen sus deudas ante el fisco mexicano como cualquier otro ciudadano.

Entre pancartas y cantos, los jóvenes presentes en la explanada del edificio histórico colgaron una piñata con la forma de Salinas Pliego y procedieron a golpearla al son de " dale, dale, dale... ".

Con esta manifestación pacífica, los jóvenes capitalinos esperan que el conglomerado empresarial mexicano reflexiones, tome conciencia y realice el pago de sus deudas ante Hacienda.

Por su parte, el empresario mexicano se manifestó en redes sociales reposteando el video de los manifestantes, y aseguró que son " grupos de choque " pagados por el Gobierno de México para " incitar a la violencia " en su contra.

" Vamos de gane. Ellos [el Gobierno de México] ya están asustados y por eso le pagan (con el dinero de la gente) a sus grupos de choque para incitar a la violencia en mi contra. / Los zurdos, cuando van perdiendo, siempre recurren a la violencia. / me tienen miedo, y tienen razón de tener miedo ", aseveró Salinas Pliego.

El empresario mexicano se manifestó en redes sociales reposteando el video de los manifestantes. X / @RicardoBSalinas

