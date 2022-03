Semana Santa 2022: ¿Cuánto me tienen que pagar si trabajo en esos días?

Falta cada vez menos para que llegue la Semana Santa 2022, lo que para muchos significa por fin un merecido descanso, como vacaciones en la playa, o simplemente no trabajar esos días, aunque otros continuarán con sus actividades laborales.

¿Cuánto me tienen que pagar si trabajo en Semana Santa?

De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo en México, los días de la Semana Santa no son feriados oficiales, sin embargo, a pesar de eso,el jueves 14 de abril y el viernes 15 de abril conocidos como días santos se darán como descanso en muchas de las oficinas del país. Pero tienes que tener en cuenta que no son obligatorios por lo que no se paga doble en caso de asistir a trabajar.

En caso de que te toque trabajar en Semana Santa, estos días serán pagados de manera normal.

La Semana Santa representa una serie de festividades religiosas que abarcan del 10 al 17 de abril, en las que los fieles recuerdan los últimos momentos de Cristo, con la realización de procesiones y reuniones familiares por las fechas.

¿Qué día salen de clases los niños en Semana Santa?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) marca que los alumnos de educación básica comenzarán las vacaciones el lunes 11 de abril y finalizarán el 22 del mismo mes. Si le agregamos los fines de semana, se podrá descansar del 9 al 24 de abril.

MV