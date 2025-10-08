Esto pagará Aldo de Nigris al SAT tras su paso por la LCDLFM 2025

La victoria de Aldo de Nigris en la más reciente edición de La Casa de los Famosos México lo colocó en el centro de atención nacional y, por supuesto, le aseguró una jugosa recompensa económica de cuatro millones de pesos. Sin embargo, el monto anunciado no es el que llegará finalmente a sus bolsillos, aquí te contamos cómo será su retención de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esto tendrá que pagar Aldo de Nigris al SAT

Como establece la legislación mexicana, cualquier ingreso derivado de concursos o sorteos debe pagar impuestos. Recordemos que, siempre que un premio supera los 600 mil pesos, el SAT aplicará una deducción del 35%, correspondiente al Impuesto sobre la Renta (ISR).

Total anunciado: 4 millones de pesos

Descuento del SAT (35%): Un millón 400 mil pesos

Total a recibir: 2 millones 600 mil pesos

Pese a ser nombrado ganador del reality, De Nigris solo podrá disponer de poco más de 2 millones y medio, una cifra muy por debajo de lo que se presentó públicamente. Lo que le sucedió a Aldo también ha afectado a otros ganadores de ediciones anteriores.

En la segunda temporada, por ejemplo, Mario Bezares se llevó un premio base de 4 millones de pesos más un bono de 600 mil.Tras aplicarse los descuentos correspondientes, el monto final que recibió fue cercano a los 3 millones 492 mil pesos.

Wendy Guevara, ganadora de la primera edición, pasó por una situación similar. De los 4 millones de pesos prometidos, el total que recibió terminó siendo de aproximadamente 2 millones 613 mil, debido a la retención fiscal.

¿En qué piensa invertir Aldo de Nigris su premio?

Después de coronarse campeón, Aldo expresó públicamente su deseo de compartir parte del premio con Abelito, quien terminó en tercer lugar. Aunque confesó que prefería que él hubiera ganado, ahora planea utilizar el dinero para cumplir varios sueños personales. En una entrevista para Marie Claire, el exfutbolista reveló que:

“Voy a tratar de comprarle una casa a mi mamá, irme de viaje y ver a dónde me voy con el Rambo, que es mi perro”.

Además del premio principal, Aldo también recibió una remuneración semanal durante los 71 días que permaneció en el programa. Se estima que esta suma extra osciló entre los 700 y 800 mil pesos en total.

