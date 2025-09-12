La madrugada de este viernes se registró una movilización de unidades de emergencia y seguridad en el Aeropuerto de Guadalajara, hasta donde llegó un vehículo y sus tripulantes a pedir ayuda, luego de haber sido agredidos a balazos en la colonia Jardines de la Calera, a unos 12 kilómetros de la estación aeroportuaria.

De acuerdo con la información preliminar, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Tulipanes y Violeta, hasta donde llegaron sujetos armados y les dispararon.

Rápidamente familiares de las víctimas, un hombre de aproximadamente 60 años y su hijo, se movilizaron para trasladarlas por sus propios medios para recibir atención médica.

Dada la ubicación del sitio donde ocurrieron los hechos, lo que consideraron más cercano para pedir ayuda fueron las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Ahí rápidamente se movilizó personal de la Guardia Nacional y autoridades del propio Aeropuerto, y acudió personal paramédico del municipio de Tlajomulco que les brindó los primeros auxilios, sin embargo, el hombre sexagenario perdió la vida en la terminal.

Los hechos fueron turnados al Ministerio Público de la Fiscalía Estatal para que se encargue de las investigaciones necesarias a fin de dar con el móvil de la agresión y con los causantes.

Te puede interesar: Detienen a presunto ladrón de farmacia en la colonia La Aurora

Mientras tanto, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió al sitio para levantar y trasladar a sus instalaciones al fallecido, donde se le practicará la autopsia de ley y donde permanecerá hasta que sea reconocido oficialmente por sus familiares.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV