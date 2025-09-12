El día de ayer, elementos de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara lograron la detención de un sujeto que presuntamente entró a robar a una farmacia ubicada en la colonia La Aurora.

La acción se enmarca en el operativo Negocio en Contacto desplegado en el municipio para proteger los negocios de los ciudadanos. A través del sistema C5 Guadalajara se recibió un reporte de alerta de robo a una farmacia ubicada en la avenida Gobernador Luis G. Curiel entre Milano y Héroes Ferrocarrileros.

Al llegar al negocio indicado, los elementos se entrevistaron con la encargada del lugar quien señaló las características de un hombre que presuntamente entró a robar en el negocio. El sujeto habría sustraído una caja registradora. Los elementos de policía de Guadalajara alcanzaron al hombre y al hacerle una revisión conforme a protocolo, le localizaron alrededor de 2 mil 690 pesos y un cuchillo, por lo que fue asegurado.

El detenido se identificó como José Daniel "N" de 25 años de edad. Fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Negocio en Contacto es un programa de instalación de alarmas silenciosas en comercios. Puede solicitarse en el número 33 1201 6070 de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB