Viernes, 12 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Lluvia eléctrica permanecerá toda la tarde en Puerto Vallarta

En la ciudad vallartense, se espera la precipitación de lluvia eléctrica en horas tardías

Por: Ámbar Orozco

En la ciudad de Puerto Vallarta se espera un gran diluvio en este viernes. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En la ciudad de Puerto Vallarta se espera un gran diluvio en este viernes. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la depresión tropical “Trece-E”, la cual se prevé que se intensifique a tormenta tropical frente a las costas de Guerrero y Michoacán; la vaguada monzónica; una vaguada en altura extendida sobre el oriente del golfo de México y al norte de la península de Yucatán; y la aproximación de una onda tropical a Quintana Roo, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero. En Puerto Vallarta, se espera la precipitación de lluvia eléctrica en horas de la tarde.

Lee: Dólar es ZANGOLOTEADO por el peso mexicano; tipo de cambio esta mañana

¿Lloverá hoy 12 de septiembre en Puerto Vallarta?

De acuerdo con la cadena Meteored, en las costas vallartenses el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 27 km/h. Asimismo, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 11 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:

02:00 a 03:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 0.6 mm
04:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.4 mm
05:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 mm
06:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 2.3 mm
07:00 a 08:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.7 mm
09:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 1 mm
10:00 a 11:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 5.2 mm
12:00 AM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas. 

Checa: Así quedó Guadalajara tras la tormenta de anoche (FOTOS)

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que, para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias con actividad eléctrica al centro, sur, oriente y occidente del territorio.

Por último, el SMN informó que, la depresión tropical Trece-E, en el océano Pacífico, se localizó a 120 kilómetros  al sursureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 175 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones