De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la depresión tropical “Trece-E”, la cual se prevé que se intensifique a tormenta tropical frente a las costas de Guerrero y Michoacán; la vaguada monzónica; una vaguada en altura extendida sobre el oriente del golfo de México y al norte de la península de Yucatán; y la aproximación de una onda tropical a Quintana Roo, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero. En Puerto Vallarta, se espera la precipitación de lluvia eléctrica en horas de la tarde.De acuerdo con la cadena Meteored, en las costas vallartenses el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 27 km/h. Asimismo, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 11 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que, para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias con actividad eléctrica al centro, sur, oriente y occidente del territorio.Por último, el SMN informó que, la depresión tropical Trece-E, en el océano Pacífico, se localizó a 120 kilómetros al sursureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 175 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO