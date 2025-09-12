De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la depresión tropical “Trece-E”, la cual se prevé que se intensifique a tormenta tropical frente a las costas de Guerrero y Michoacán; la vaguada monzónica; una vaguada en altura extendida sobre el oriente del golfo de México y al norte de la península de Yucatán; y la aproximación de una onda tropical a Quintana Roo, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero. En Puerto Vallarta, se espera la precipitación de lluvia eléctrica en horas de la tarde.

¿Lloverá hoy 12 de septiembre en Puerto Vallarta?

De acuerdo con la cadena Meteored, en las costas vallartenses el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 27 km/h. Asimismo, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 11 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:

02:00 a 03:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 0.6 mm 04:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.4 mm 05:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 mm 06:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 2.3 mm 07:00 a 08:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.7 mm 09:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 1 mm 10:00 a 11:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 5.2 mm 12:00 AM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que, para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias con actividad eléctrica al centro, sur, oriente y occidente del territorio.

Por último, el SMN informó que, la depresión tropical Trece-E, en el océano Pacífico, se localizó a 120 kilómetros al sursureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 175 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

